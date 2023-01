TEST – Razer Leviathan V2 X : Une barre de son compacte et performante

La barre de son Razer Leviathan V2 X est le parfait allié pour les personnes disposant d’un petit emplacement. Offrant un design agréable et des finitions de qualités, cette barre de son s’intégrera parfaitement dans votre setup. En effet vous pourrez noter la présence de LED Razer Chroma RGB. Parfait pour une belle ambiance, d’autant plus si vous disposez d’autres produits de la marque. Tour d’horizon de cette nouvelle barre de son tout au long de cet article.

Unboxing

Comme à son habitude, Razer nous propose un packaging qui respire la qualité et le premium. En plus de la barre de son Leviathan V2 X nous retrouveront un câble USB-C (pour l’alimentation ainsi que pour la connexion à votre ordinateur) ainsi qu’un petit manuel d’utilisation, accompagnés de quelques stickers. Peu d’accessoires, mais tout est présent pour une mise en marche rapide et efficace.

Design

Cette barre de son Leviathan V2 X offre un encombrement réduit (400mm * 71mm * 77mm) pour une mise en place facilitée, même sur un bureau n’offrant que peu de place. Son design est plutôt simple, mais très efficace et très bien fini. La grille arbore le logo Razer en son centre, tandis que tous les boutons sont situés sur le dessus de la barre de son. Ils sont au nombre de 5 et seront utilisés pour contrôler toutes les fonctions (power, passage en Bluetooth, marche/arrêt ainsi que volume +/-). Le port d’alimentation en USB-C est quant à lui situé à l’arrière.

Sur la partie inférieure, c’est une barre de RGB, compatible Razer Chroma, qui est présente. Compatible avec Razer Synapse il vous sera possible de configurer différents effets afin d’habiller au mieux votre setup. Bien entendu, il sera possible de connecter les éclairages entre différents produits compatibles de la marque.

Performances

Cette barre de son Razer Leviathan V2 X intègre deux haut-parleurs à larges bandes Racetrack ainsi que deux radiateurs passifs pour améliorer la clarté et la profondeur du son. Pour informations, nous ne retrouverons pas de certification THX, comme le propose sa grande sœur. Il est important de noter la présence, en plus de la connexion filaire, d’une connectivité Bluetooth 5.0. Il vous sera donc possible, très facilement de switch entre votre ordinateur et votre smartphone.

Le son délivré par la barre de son est très agréable à l’oreille. Que ce soit pour écouter de la musique ou encore pour regarder des films/séries. Les basses sont bien présentes, malgré l’absence d’un caisson de basse externe. Les voix sont claires et ressortent bien également. Cependant, de par sa taille relativement petite, la qualité sonore sera optimale en étant posée sur un bureau à distance acceptable de l’utilisateur.

Conclusion

Si vous êtes un casual gamer ou si vous souhaitez une barre de son visuellement agréable et proposant une qualité sonore de qualité, cette barre de son Leviathan V2 X est faite pour vous. Certes nous ne retrouvons ni 5.1, ni spatialisation du son, ni certification Dolby THX, etc… mais cela n’empêche pas à cette barre de son de proposer un rapport qualité/prix intéressant. En effet, il faudra compter un peu plus de 100€ pour pouvoir se procurer cette barre de son.

