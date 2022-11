Test – Razer Naga V2 Pro : Une souris sans fil polyvalente

Razer est très productif ces derniers temps au niveau des sorties de souris. Bien entendu, tous les joueurs sont visés avec une grande diversité. Aujourd’hui c’est la toute dernière Naga V2 Pro qui est passée entre nos mains. Une souris connue et reconnue dans le monde du gaming, et principalement du MMO. Quel est l’intérêt de cette nouvelle mouture ? Éléments de réponse tout au long de cet article.

Unboxing & présentation du dock de chargement

Le packaging de cette Razer Naga V2 Pro est similaire aux souris de la marque, si ce n’est la taille qui diffère. En effet, le packaging est bien plus imposant, car la souris est livrée avec 2 plaques permettant de s’adapter à beaucoup de jeux différents. La première est classique avec 2 boutons, la seconde dispose quant à elle de 6 boutons et la dernière (la plus imposante), pas moins de 12 boutons ! Pour finir, c’est le câble de rechargement (USB-C) ainsi qu’une clé 2.4 GHz qui sont présents. La clé est fournie avec un dongle pour déporter son branchement si besoin.

Petite parenthèse pour vous présenter rapidement le Mouse Dock Pro, que j’ai pu recevoir avec le Naga V2 Pro. Ce petit dock permet de recharger la souris sans s’embêter à la brancher à chaque fois. Il suffira d’installer le petit disque fourni avec le dock dans la souris (voir dans l’onglet Design & fonctionnalités), et poser la souris sur le dock. Un petit accessoire bien sympathique, mais qui vaut malheureusement un peu cher (environ 100€ chez Amazon)

Design & fonctionnalités

La Naga n’est pas nouvelle et cette dernière mouture garde ce design bien reconnaissable propre à ce modèle. C’est une souris bien ronde qui offre une prise en main qui demande un certain temps d’adaptation. Au premier abord, on a en effet l’impression de ne pas bien tenir la souris en main, surtout après une longue utilisation de la Razer Basilisk V3 Pro pour ma part.

Côté boutons, nous allons nous concentrer sur les boutons hors ceux présents sur les plaques. Nous retrouvons deux boutons sous la molette, le premier permet de modifier les réglages de la roulette (nous reviendrons plus en détail un peu après) tandis que le second permet de régler les DPI. La molette permet plusieurs possibilités : le clic ainsi que le décalage sur la gauche ou la droite. Bien entendu, chaque bouton est modifiable via l’utilisation de différents profils enregistrés dans la souris.

Fiche technique & performances à l’usage

Comme sur tous les derniers modèles, c’est un capteur maison de dernière génération qu’embarque a Naga V2 Pro : Le capteur optique 30K Razer™ Focus Pro. Ce dernier permet une utilisation sur de nombreux supports, y compris le verre. Les switchs sont également signés Razer, ce sont les 3e générations de switchs optiques, offrant pas moins de 90 millions de clics. La rapidité de clic est ultra-rapide, tout comme le feeling de ces derniers. Pour ce qui est de la connectivité, vous pourrez compter sur la technologie HyperSpeed pour abaisser la latence de la technologie sans fil. Attention cependant, cette technologie sera plus consommatrice de ressources.

Comme mentionné plus tôt, l’adaptation à cette Naga V2 Pro peut être un peu long. Cependant, quand ce temps est passé, le confort est plutôt agréable. Les différentes plaques permettent une grande variété de possibilités in-game. Par exemple, la plaque avec 12 touches sera utile dans un jeu comme Final Fantasy tandis que la plaque 6 boutons sera parfaite pour LoL, par exemple.

La glisse est très bonne, et ce même sans utiliser de tapis de souris. Il est important de parler de la molette qui offre plusieurs paramètres. En effet, il sera possible de régler la dureté ainsi que la taille des « blocs » qu’elle déplacera. C’est assez rare pour être mentionné, et cela peut avoir une réelle utilité dans certains cas. Via Razer Synapse vous pourrez tout régler, de l’attribution de toutes les touches jusqu’aux réglages de la molette ou encore de l’éclairage.

Conclusion

Au final, cette souris Razer Naga V2 Pro est clairement destinée à un usage assez intensif du gaming. De par son prix et ses caractéristiques, elle ne sera pas destinée à tout le monde. Mais si vous faites partie de cette cible, alors vous ne pourrez être que ravi lors de son utilisation. C’est une souris polyvalente qui saura vous accompagner sur une large variété de jeux vidéos. Pour revenir au prix, il faudra en effet débourser pas moins de 200€ pour s’offrir cette souris.

En partenariat avec Razer Naga V2 Pro

