Galaxy S23 et S23+ : Samsung prévoit bien de plus grosses batteries

Alors que les rumeurs et fuites d’informations sont courantes autour des Galaxy S23 de Samsung, des certifications viennent aujourd’hui confirmer la capacité des batteries. Bonne nouvelle, celles des modèles S23 et S23+ seront plus grosses par rapport aux S22. Une meilleure autonomie devrait ainsi être de la partie !

Petit à petit, les Galaxy S23 dévoilent leurs secrets. Les prochains smartphones haut de gamme de Samsung voient même certaines spécificités techniques se confirmer. Le site MySmartPrice a d’ailleurs rapporté que les batteries des S23 et S23+ ont été repérées dans la base de données de la FCC, organisme de certification américain.

Nous apprenons ainsi que le Galaxy S23 aura droit à une batterie de 3900 mAh, et le S23+ monterait à une capacité de 4700 mAh. Ainsi, ces deux modèles profiteraient de 200 mAh supplémentaires par rapport aux batteries des Galaxy S22 et S22+. À noter, cela vient confirmer de précédentes rumeurs publiées à ce sujet. Aucune information n’a été découverte pour le S23 Ultra. Un rapport datant d’octobre 2022 supposait tout de même que ce modèle aurait droit à une batterie identique à celle du S22 Ultra

Via ce changement de batteries, une meilleure autonomie est fortement envisagée pour cette nouvelle génération. En effet, la puce Snapdragon 8 Gen 2 devrait améliorer l’endurance des Galaxy S23 par rapport aux puces Exynos 2200 des Galaxy S22. Qualcomm avait d’ailleurs annoncé que ce processeur consommerait 40 à 45 % moins d’énergie que la Snapdragon 8 Gen 1. Des optimisations logicielles devraient aussi être de la partie, avec notamment l’arrivée d’un nouveau mode d’économie d’énergie.

Pour rappel, les Galaxy S23 et S23+ profiteront d’un changement intéressant au niveau du module photo. Ce dernier prendrait en effet la même forme que celui du Galaxy S22 Ultra. Samsung proposerait ainsi un design identique entre chaque modèle. De plus en plus de rendus 3D prédisent d’ailleurs que ce format de module photo s’étende aux modèles d’entrée et de milieu de gamme (comme le Galaxy A34 par exemple).

