Apple approuve une application porno pour iPhone

Jusqu’à présent, Apple a formellement interdit dans son App Store. Toutefois, le Digital Markets Act de l’Union européenne a favorisé l’arrivée des magasins alternatifs en Europe. Par conséquent, cela a ouvert la porte aux contenus pour adultes sur les appareils iOS. Justement, The Verge a récemment rapporté que la première application porno pour iPhone « approuvée par Apple », Hot Tub, est actuellement en cours de déploiement en Europe. Et ce, via la boutique d’applications iOS alternative AltStore PAL.

Hot Tub : le navigateur de contenus porno qui a réussi les tests d’Apple

D’après le développeur d’AltStore PAL, Riley Testut, Hot Tub a passé avec brio l’examen d’Apple pour la fraude, les menaces de sécurité et les fonctionnalités. Cette application se décrirait comme un « navigateur de contenu pour adultes » sans publicité. D’ailleurs, Hot Tub serait déjà disponible en téléchargement pour les utilisateurs d’AltStore PAL dans l’Union européenne depuis le lundi 3 février 2025.

A l’occasion du lancement de cette application, AltStore PAL a annoncé qu’il reverserait tous ses revenus Patreon du mois de février « à des causes soutenant les travailleuses du sexe et les membres de la communauté LGBTQ+ ». Selon Riley Testut, « cela est nécessaire pour lutter contre les récentes politiques néfastes des politiciens, de Meta et des autres ».

Le Digital Markets Acts permet aux utilisateurs européens de contourner les règles d’Apple

Pour rappel, Apple a toujours interdit « le contenu ouvertement sexuel ou pornographique ». Steve Jobs a même déclaré dans un e-mail qu’Apple avait la « responsabilité morale d’empêcher la pornographie d’apparaître sur l’iPhone ». Il a d’ailleurs ajouté que les personnes recherchant de telles applications devraient se procurer un téléphone Android. Néanmoins, le Digital Markets Act de l’UE a fait sauter ce principe d’Apple en permettant aux utilisateurs dans l’UE d’installer d’autres applications que celles dans l’App Store.

Pour information, AltStore PAL a été l’un des premiers magasins d’applications iOS alternatives à être lancés en Europe. Son lancement s’est effectué en avril 2024 et depuis, l’application s’est développée pour inclure divers utilitaires et applications. C’est notamment le cas des émulateurs de jeux, des logiciels de torrenting et des titres comme Fortnite d’Epic Games.

D’une manière générale, ces utilitaires et applications sont interdits par Apple et ne se trouvent pas sur l’App Store.