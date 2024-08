Epic Games Store est désormais disponible pour les appareils iOS et Android !

Ça y est ! Epic Games a finalement proposé son magasin de jeux sur iOS et Android. Grâce au Digital Markets Act de l’Union européenne, même les utilisateurs d’iPhone en Europe pourront également en profiter. Pour le moment, trois jeux sont seulement disponibles dans l’Epic Games Store, dont Fortnite, Rocket League Sideswipe et Fall Guys en version mobile.

Quatre ans après avoir été évincé de l’App Store, Fortnite fait son comeback sur iOS ! Cependant, il faut savoir que pour télécharger l’Epic Games Store sur iOS ou Android, il faudra passer par du « sideloading ». En d’autres termes, il faudra télécharger l’application sur le site officiel d’Epic depuis un navigateur. Notons que les jeux de l’éditeur seront également accessibles depuis l’AltStore, une autre boutique alternative. Si vous êtes sur un iPhone, vous pourrez télécharger le nouveau store en vous rendant sur epic.download.

Vous êtes curieux de savoir ce qu’Apple pense de cette nouvelle ? Eh bien, la marque a la pomme a simplement déclaré que :

Nous accueillons toutes les initiatives qui offrent plus de choix aux utilisateurs, tout en respectant les règles de notre App Store. Epic Games a fait un grand pas en avant en adaptant sa plateforme pour les appareils iOS et Android, et nous nous réjouissons de voir comment cette expansion bénéficiera aux utilisateurs du monde entier.