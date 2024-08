Nexpot : La startup qui révolutionne la sécurité des produits avec son QR code inviolable – Interview Startup

Lors de ma visite à Pangyo Techno Valley, j’ai découvert un écosystème vibrant où les innovations technologiques naissent et s’épanouissent. Ce centre technologique, soutenu par le Gyeonggi Business & Science Accelerator (GBSA) (lisez l’article sur ce sujet), est devenu un lieu de prédilection pour les startups désireuses de se lancer sur le marché mondial. L’une des entreprises qui se distingue par son approche unique est Nexpot, fondée par Park Joon-pyo, un entrepreneur visionnaire qui a su identifier un besoin crucial dans la sécurisation des produits contre la contrefaçon. Cet article vous propose de plonger dans l’univers de Nexpot, une startup qui transforme les défis de la sécurité des produits en opportunités d’innovation.

Présentation de la startup Nexpot

Nexpot est une startup innovante fondée par Park Joon-pyo, un entrepreneur déterminé à résoudre un problème majeur auquel de nombreuses entreprises sont confrontées : la contrefaçon de produits. En tant qu’expert en solutions d’authentification, Park a lancé Nexpot pour offrir une solution révolutionnaire dans le domaine de la sécurité des produits.

Nexpot s’est rapidement imposée comme un acteur clé en développant une technologie de QR code à couches multiples, qui combine sécurité accrue et coûts réduits. Ce QR code innovant est conçu pour être inviolable, empêchant toute tentative de duplication ou de falsification. L’idée est simple mais puissante : protéger les produits contre la contrefaçon tout en offrant une méthode d’authentification facile pour les consommateurs.

La solution de Nexpot a déjà séduit des entreprises de renom comme SK, Mobil1, et Shell, qui utilisent cette technologie pour sécuriser leurs produits et renforcer la confiance des consommateurs. Forte de ces premiers succès, Nexpot vise désormais à s’étendre sur le marché mondial, notamment dans les secteurs du vin et des produits de luxe, où la contrefaçon est un problème récurrent.

Nexpot : un QR code révolutionnaire pour lutter contre la contrefaçon et protéger les marques

L’innovation majeure de Nexpot repose sur une solution de QR code à couches multiples, conçue pour offrir une sécurité inégalée contre la contrefaçon. Contrairement aux QR codes classiques, qui peuvent être facilement copiés ou falsifiés, la technologie de Nexpot intègre plusieurs niveaux de protection, rendant toute tentative de duplication pratiquement impossible.

Cette solution de QR code intègre des images et des éléments invisibles à l’œil nu, augmentant ainsi la difficulté pour les contrefacteurs de reproduire fidèlement le code. Grâce à une méthode de direct printing, Nexpot combine le QR code avec des images pour créer un fichier PDF sécurisé qui peut être utilisé sans coût supplémentaire pour l’impression ou le papier. Cette approche non seulement renforce la sécurité, mais elle est également économique, avec des coûts inférieurs de 50 % par rapport aux solutions concurrentes.

Les avantages de cette technologie sont nombreux : les consommateurs peuvent facilement vérifier l’authenticité des produits en scannant le QR code avec leur smartphone, sans avoir besoin de télécharger une application spécifique. De plus, les entreprises peuvent utiliser le QR code pour transmettre diverses informations aux utilisateurs, comme des instructions d’utilisation, des vidéos, ou encore des offres promotionnelles.

Nexpot a déjà commencé à intégrer cette technologie dans plusieurs industries, notamment avec des entreprises comme SK et Zeek pour sécuriser leurs lubrifiants, et ambitionne de s’étendre aux marchés du vin et des produits de luxe à l’international. Avec une marge opérationnelle atteignant 90 % grâce à cette technologie, Nexpot se positionne comme un leader potentiel dans le domaine des solutions d’authentification.

Lors de notre entretien, Park Joon-pyo a partagé sa vision sur l’innovation de Nexpot et les défis rencontrés par l’entreprise. Voici quelques extraits clés de notre discussion :

Léo Thevenet : “Votre technologie de QR code est très innovante. Qu’est-ce qui la rend si unique et difficile à reproduire ?”

Park Joon-pyo : “Les QR codes classiques sont facilement duplicables, ce qui pose un problème majeur pour les entreprises. Pour résoudre ce problème, nous avons développé un QR code à couches multiples qui réduit la taille des pixels à un seizième de leur taille normale. En intégrant également des images et des filigranes invisibles, nous avons créé un code pratiquement impossible à reproduire.”

Léo Thevenet : “Qu’est-ce qui vous a poussé à fonder Nexpot et à développer cette technologie ?”

Park Joon-pyo : “J’ai été motivé par la prolifération des produits contrefaits, en particulier dans des régions comme la Chine et l’Asie du Sud-Est. Ces contrefaçons causent de graves dommages aux entreprises et aux consommateurs, qui payent souvent le prix fort pour des produits de qualité inférieure. J’ai vu là une opportunité de marché pour développer une solution de QR code capable de lutter efficacement contre ce fléau.”

Léo Thevenet : “Vous avez mentionné que Nexpot se développe rapidement. Quels sont les défis que vous avez rencontrés en cours de route ?”

Park Joon-pyo : “Le plus grand défi a été de développer une technologie de QR code véritablement unique. Nous avons dû abandonner notre première version du code, car elle pouvait être reproduite par n’importe qui. Il nous a fallu un an pour créer notre QR code à couches multiples, mais cela en valait la peine. Aujourd’hui, nous avons une technologie que personne d’autre n’a réussi à commercialiser.”

Léo Thevenet : “Comment envisagez-vous l’avenir de Nexpot ? Quelles sont vos prochaines étapes ?”

Park Joon-pyo : “Nous nous concentrons actuellement sur le marché des lubrifiants, où notre solution a déjà fait ses preuves. Cependant, notre objectif est de nous étendre à d’autres secteurs, comme le vin et les produits de luxe, où la contrefaçon est également un problème majeur. En tant que leader dans le domaine des solutions d’authentification, nous envisageons de devenir la référence mondiale pour la sécurité des produits.”

Léo Thevenet : “Le soutien du GBSA semble avoir été déterminant pour Nexpot. Comment cela vous a-t-il aidé dans votre développement ?”

Park Joon-pyo : “GBSA nous a offert de nombreuses opportunités, notamment en facilitant notre collaboration avec d’autres entreprises et en nous aidant à recruter des experts dans des domaines clés. Depuis notre installation à Pangyo, Nexpot a connu une croissance rapide, et nous avons pu vendre notre solution d’authentification à plusieurs entreprises soutenues par le GBSA.”

Conclusion

Nexpot est un exemple parfait de ce que Pangyo Techno Valley peut offrir aux startups ambitieuses. Grâce à une technologie innovante et à un soutien solide du GBSA, Nexpot est bien positionnée pour devenir un leader mondial dans la lutte contre la contrefaçon. Avec des perspectives de croissance prometteuses, Park Joon-pyo et son équipe continuent de repousser les limites de la sécurité des produits, offrant ainsi une solution précieuse aux entreprises du monde entier.