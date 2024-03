Jouer pour la bonne cause : Les gamers de Fortnite mobilisés !

Quand le monde du gaming rencontre celui de la philanthropie, ça donne #TheDonationMap. Une initiative exceptionnelle de Havas Play et UNITED24, la plateforme officielle ukrainienne de collecte de fonds, qui mobilise les joueurs Fortnite du monde entier pour redonner vie à une clinique ambulatoire en Ukraine.

Les gamers à la rescousse via Fortnite

Dans le monde virtuel, les gamers jouent un rôle crucial, derrière leurs écrans, en contribuant à une cause vitale. #TheDonationMap, c’est une campagne qui propose aux joueurs de Fortnite de joindre l’utile à l’agréable. Leur mission ? Jouer, s’amuser et lever des fonds pour aider des milliers de victimes en Ukraine.

L’idée est simple, mais innovante. Chaque joueur est invité à se connecter sur une map Fortnite spécialement conçue, à l’image de la place Maïdan (Place de l’Indépendance) de Kyiv. Plus les joueurs passent de temps sur cette île, plus elle génère de fonds destinés à la reconstruction de la clinique ambulatoire de Prybuzka en Ukraine, gravement touchée par le conflit en cours.

La solidarité du monde gaming

Ce projet n’est pas seulement une opportunité pour les joueurs de se divertir, mais aussi une chance pour eux de transformer leur temps de jeu en impact réel. Au-delà de l’univers virtuel, ils contribuent à sauver des vies, en participant activement à la reconstruction d’un établissement médical vital. L’initiative, à la fois créative et généreuse, rappelle au monde que l’Ukraine a besoin de soutien.

Les fondateurs de cette initiative sont convaincus que la communauté des gamers est une force de changement positive et que cette cause mobilisera un grand nombre de joueurs, pour un impact collectif exceptionnel. Si vous êtes un gamer, n’hésitez pas à rejoindre le mouvement et à faire la différence. Connectez-vous, jouez, soutenez !

#TheDonationMap, c’est aussi ça le pouvoir du jeu vidéo !

Alors, prêt à utiliser votre manette pour agir concrètement ? Rejoignez dès maintenant l’île Fortnite en utilisant le code 1992-2531-2170 et recherchez « The Donation Map ». Il n’y a pas de durée minimum, chaque seconde compte. Plus vous restez sur l’île, plus vous contribuez à aider l’Ukraine dans sa période difficile. C’est une initiative remarquable illustrant à merveille la puissance positive des communautés de joueurs.

Nous incitons nos lecteurs gamers à participer, à partager l’information et à générer un élan de solidarité massif. Ensemble, nous pouvons faire la différence. Alors à vos manettes, et que le jeu commence !