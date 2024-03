La nouvelle sélection PlayStation Plus : Réveillez l’aventurier en vous !

PlayStation Plus surprend à nouveau ses abonnés Essential, Extra et Premium avec une nouvelle sélection de jeux pour le mois de mars, accessible dès le mardi 2 avril. Le trio gagnant de ce mois inclut Immortals of Aveum (PS5), Minecraft Legends (PS4, PS5) et Skul: The Hero Slayer (PS4).

L’excitation est au rendez-vous

Les jeux de ce mois du Playstation Plus apportent une variété de genres et de défis pour satisfaire tous les goûts. À commencer par Immortals of Aveum, ce titre magique en solo et en vue subjective vous catapulte dans la peau de Jak, une nouvelle recrue des mages de combat chargée de protéger un monde en péril.

Ensuite, mettez vos compétences stratégiques à l’épreuve avec Minecraft Legends. Ce nouveau jeu d’action combine l’univers fantastique de Minecraft avec la touche stratégique des batailles en ligne palpitantes. Préparez-vous à guider vos alliances pour sauver la Surface menacée par les piglins dévastateurs !

Le voyage se termine avec Skul: The Hero Slayer, un captivant jeu d’action et de plateformes en 2D à la saveur rogue-like. Incarnez Skul, le seul démon qui a échappé à l’emprisonnement, et lancez-vous dans une quête épique pour sauver vos frères démons.

Des bonus pour les membres PlayStation Plus

Mais ce n’est pas tout ! Les membres PlayStation Plus peuvent également se réjouir du Mega Bundle Overwatch 2 disponible pour une durée limitée sur le PlayStation Store. Ce pack exclusif comprend une multitude de skins qui apporteront une nouvelle dimension à vos personnages préférés.

Que vous soyez un passionné de jeux d’action, un fan de l’univers Minecraft, ou à la recherche d’un nouveau défi d’aventure solo, PlayStation Plus a une fois de plus préparé une sélection qui ne manquera pas de vous captiver. Pouvez-vous relever le défi ?

N’hésitez pas à partager cet article pour donner à vos amis l’opportunité de découvrir ces nouveautés palpitantes !