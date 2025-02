Amazon : les livraisons par drone vont bientôt commencer au Royaume-Uni

Le lundi 27 janvier, Amazon a annoncé que l’entreprise lancera bientôt les premières livraisons par drone au Royaume-Uni. Plus précisément, elles débuteront à Darlington, en Angleterre. L’entreprise collabore avec l’Autorité de l’aviation civile (CAA) pour obtenir l’autorisation de faire voler ses drones dans l’espace aérien.

Amazon attend le feu vert pour commencer les livraisons Prime Air au Royaume-Uni

Ce type de livraisons portera le nom de « livraisons Prime Air ». Une fois que le géant du e-commerce obtiendra le feu vert des autorités, il embauchera des employés pour lancer les livraisons par drone depuis son centre de distribution de Darlington. Pour le moment, Amazon n’a pas encore divulgué la date exacte du lancement des livraisons Prime Air dans la région.

Dans un communiqué de presse, Amazon déclare que :

Nous continuerons à travailler en étroite collaboration avec la CAA dans le cadre de l’élaboration du cadre réglementaire pour faire de la livraison commerciale par drone une réalité au Royaume-Uni. En attendant, nous collaborons également avec la communauté de Darlington pour répondre aux questions et recueillir des commentaires alors que nous cherchons à offrir cette nouvelle option de livraison.

D’autres sociétés font déjà des livraisons par drone au Royaume-Uni

Par ailleurs, notons qu’Amazon n’est pas la seule entreprise à lancer des services de livraison par drone au Royaume-Uni. D’autres sociétés de drones opèrent également dans ce domaine. C’est notamment le cas de Skysports qui s’associe au service Royal Mail pour les livraisons commerciales. Une autre entreprise, Zipline, s’associe également au National Health Service pour livrer des fournitures médicales aux hôpitaux, ainsi qu’aux autres prestataires de soins de santé.

Pour rappel, Amazon a fait part de son intention d’étendre son programme de livraison au Royaume-Uni en 2023. L’entreprise avait déjà réalisé son premier test de livraison par drone en Italie en 2024 avec son nouveau drone MK30. Ce dernier est censé pouvoir voler plus loin et plus silencieusement que ses autres drones.

D’ailleurs, le drone MK30 est déjà déployé en Arizona et au Texas. Il a également reçu l’approbation de la Federal Aviation Administration pour opérer au-delà de la ligne de vue visuelle (BVOLS).