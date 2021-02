DJI devrait lancer son nouveau drone FPV le 2 Mars !

Le Mercredi 24 Février, la marque DJI a annoncé l’arrivée prochaine d’un nouveau drone sur le marché le 2 Mars. De nombreux indices laissent à penser que c’est le tant attendu drone FPV qui fera son entrée dans la gamme DJI.

Un teaser en prise de vue FPV ?

Dans la vidéo d’annonce relayée par DJI sur ses réseaux sociaux, nous pouvons voir des images prise par le futur drone de DJI. Au vu du style des plans, il y a de fortes raisons de penser que le drone en question est le Dji FPV. La prise de vue est dynamique, l’image est rapide et non stabilisée. De plus, nous pouvons apercevoir la silhouette du drone dans des images postées par la marque sur leurs réseaux sociaux. Celle-ci correspond parfaitement aux fuites dévoilées lors de la vidéo de SpiderMonkey.

BANDEAU PUBLICITE

Redefine Flying | MARCH 2, 2021

9 AM EST



Learn More: https://t.co/amOuRu8nEA pic.twitter.com/Af2do12C8y — DJI (@DJIGlobal) February 24, 2021

Un DJI FPV, pas si FPV que ça…

D’après le YouTubeur Tech, spécialisé dans l’univers du drone, OriginaldoBo, le DJI FPV ne se destinerait pas aux passionnés de FPV. En effet, il affirme avoir eu le drone en mains et avoir pris « de mauvaises habitudes » de pilotage. Le drone regorgerait ainsi d’aide telle que le « Retour à la Maison ». De plus, il compare le lancement de DJI dans le drone FPV au lancement de la marque dans le drone de loisir. DJI avait à l’époque grandement simplifié l’accès au pilotage avec la stabilisation numérique du drone ou celle de la caméra à l’aide d’un « Gimbal ».

De plus, à l’heure actuelle, les drones FPV sont des drones DIY que l’on doit construire soit même, ce qui n’est pas le cas du futur drone de Dji.



Le DJI FPV se placerait donc comme un drone FPV grand public en terme d’utilisation.

Publicité

Images du Dji FPV Fly More Combo (Drone, Radiocommande, Lunettes…)

Les caractéristiques du Dji FPV auraient fuité !

Des fuites concernant une photographie du manuel du drone révèleraient toute ses caractéristiques techniques :

Une caméra 4K 60FPS de 1/2,3 pouces et 12mpx

Une batterie LiPo en Lithium de 2000mAh et 22,2 Volts

Une autonomie de 21 minutes

Une portée de 6 à 10Km

Un GPS avec option « Retour Maison »

Un stabilisateur de caméra en deux axes

Une vitesse maximale de 100Km/H

Un drone de 795g

Une radiocommande de 346g

Des lunettes de vols FPV de 420g

Un retour vidéo dans les lunettes FPV en 720p 120FPS

Photographie du manuel du Dji FPV contenant les spécifications du drone

Plusieurs prix, selon les configurations, auraient également fuité par Amazon :

$730 pour le Dji FPV et la radiocommande Dji Remote Controller V2 uniquement

$580 pour les lunettes de vols Dji Goggles V2 seulement

$1300 pour le pack Dji FPV Combo (avec drone, radiocommande, lunettes et une batterie)

$1650 pour le pack Dji FPV Fly More Combo (avec trois batteries supplémentaires)

Le YouTubeur Tech Ken Heron affirme aussi la compatibilité du drone Dji FPV avec les lunettes Dji Goggles V1 sortie en 2019.

Même si la totalité des rumeurs n’ont pas été confirmés pas Dji, il y a de fortes chances pour qu’elles soient majoritairement vrais. De telle fuite avait déjà eu lieu en avant la sortie en octobre dernier du Dji Mini 2, le drone entré de gamme de Dji. Le Café du Geek avait d’ailleurs testé en octobre dernier deux drones : le Mavic Air 2 de Dji et le Dreamer 4K de Potensic. Tests que vous pouvez toujours lire en cliquant sur les deux liens situés précédemment.