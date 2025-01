No Man’s Sky : la mise à jour Worlds Part II est disponible, et c’est énorme

Depuis son lancement en 2016, No Man’s Sky n’a cessé d’évoluer, proposant plus de contenu et de correctifs grâce aux mises à jour régulières. Et, même après presque 10 ans d’existence, il n’a pas encore pris un coup de vieux. En continuité de Worlds Part I, lancée en juillet dernier, Hello Games a déployé Worlds Part II, la mise à jour 5.5 de No Man’s Sky. Et, en plus de donner peau neuve au jeu, elle embarque un contenu encore plus plus vaste, plus massif qu’auparavant. Et c’est gratuit !

No Man’s Sky Worlds Part II : “des trillions de nouvelles planètes”

Le dicton anglais “Sky is the limit” n’a jamais été aussi pris à la lettre qu’aujourd’hui chez Hello Games. Durant les 9 ans d’existence de No Man’s Sky, le studio britannique y a déployé plusieurs mises à jour et de correctifs, le passant de jeu controversé à un véritable phénomène vidéoludique. Et, comme si son énorme contenu de la Worlds Part I ne suffisait pas, le studio britannique Hello Games revient en force avec la mise à jour 5.5 de No Man’s Sky, baptisée Worlds Part II.

Disponible gratuitement sur toutes les plateformes, ce nouveau patch promet de pousser l’exploration spatiale de No Man’s Sky à son paroxysme. Il embarque notamment une nouvelle catégorie d’étoiles et des trillions de planètes, dont des géantes gazeuses dix fois plus grandes que Jupiter ou Saturne. Et en bonus, vous pourrez les explorer en vous équipant de la technologie adéquate.

Découvrez No Man’s Sky sous un nouveau jour avec World Part II :

“Dans tout l’univers, nous ajoutons des milliards de nouveaux systèmes solaires et des trillions de nouvelles planètes. Nous introduisons de nouveaux biomes et terrains sans changer ce que les gens aiment déjà dans le jeu”, ajoute Sean Murray, le fondateur de Hello Games. “La plupart des nouvelles planètes disposent également d’un nouveau système de terrain. Il permet de créer des montagnes imposantes et même des “océans de plusieurs kilomètres de profondeur”.

En plus de ces nouveaux contenus de World Part II, Hello Games a complètement réécrit le système d’éclairage de No Man’s Sky. Maintenant, les surfaces aquatiques peuvent refléter les nuages et étoiles, tout en réagissant à l’environnement de manière plus réaliste. Tout ce beau monde est possible grâce à l’utilisation de nouvelles technologies provenant de Light No Fire, le futur titre du studio.