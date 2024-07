No Man’s Sky se fait peau neuve avec son énorme mise à jour Worlds Part I

Ils l’ont fait ! 8 ans après la sortie de No Man’s Sky sur toutes les machines du monde, le Hello Games revient en force pour dépoussiérer son petit bébé. Et cette fois, le studio n’a pas fait les choses à moitié, en annonçant la nouvelle mise à jour pour No Man’s Sky. Baptisée Worlds Part I, elle sera “l’une des plus belles mises à jour du jeu jamais créé”, selon Sean Murray, fondateur de Hello Games. Elle changera également la façon dont les joueurs voient l’univers de No Man’s Sky, et ce, dès les premières minutes de jeu. Pour un retour en force, c’en est bien un !

Une rédemption bien méritée pour No Man’s Sky

Depuis le lancement de No Man’s Sky en 2016, le jeu a reçu des critiques très positives. Considéré comme l’un des plus beaux jeux de science-fiction, il séduit par son univers luxuriant aux graphismes frôlant la réalité. Et ça donne envie d’explorer toutes les planètes et d’admirer leur beauté pendant des heures…

C’est dans cet esprit que l’équipe de Hello Games a décidé de donner un nouveau souffle à son petit bébé. Et quoi de mieux pour en mettre plein les yeux que de plus beaux graphismes ? Avec la mise à jour 5.0, baptisée Worlds Part I, Hello Games apporte une vraie révolution au jeu. ”Dans No Man’s Sky, ce que vous voyez à l’écran est généré par l’ordinateur. Mais le niveau de variété que nous avons atteint aujourd’hui va bien au-delà de ce qui était possible auparavant,” ajoute Sean Murray, le fondateur de Hello Games.

Worlds Part I en quelques mots

Alors, qu’est-ce que Worlds Part I apporte à No Man’s Sky ? De nouvelles planètes, plus de faune et de flore, bien sûr. Mais ça ne s’arrête pas là : en installant la mise à jour, ceux qui sont familiers au jeu constateront une refonte totale du graphisme. Le nouveau rendu de l’eau affichera des vagues réalistes, dépendant de la vitesse du vent. Les nuages sont plus denses, plus variés pour une meilleure expérience visuelle lors des déplacements en vaisseau.

La mise à jour intègre également de nouvelles nouvelles conditions atmosphériques. Les textures de la lave, le brouillard ou encore les tempêtes sont plus réalistes, donnant ainsi l’impression que les planètes sont réellement “vivantes”. Enfin, Sean Murray annonce qu’un nouveau vaisseau à la Starship Troopers fera son apparition dans le jeu.

Et tout ça, ce n’est que la partie visible de l’iceberg. Si vous voulez en savoir plus, rendez-vous dans le site officiel de No Man’s Sky. Attendez-vous également à une deuxième mise à jour, car il n’y a pas de Worlds Part I sans Part II, n’est-ce pas ?

Découvrez la nouvelle mise à jour de No Man’s Sky en vidéo :