Halo : Paramount annule la production de la série TV !

Coup de tonnerre chez Master Chief et son équipage. Après une première diffusion en mars 2022, la série TV Halo n’a malheureusement pas rencontré le succès espéré auprès des fans. Si bien qu’après la deuxième saison diffusée en février, Paramount+ décide d’annuler la série. Pas de troisième saison donc pour l’adaptation du jeu vidéo culte…à moins qu’il trouve un autre foyer ailleurs.

Pas de saison 3 de Halo avec Paramount

La nouvelle nous vient du média Variety. Dans un communiqué, Paramount annonce que la série TV Halo « ne fera pas l’objet d’une troisième saison ». Néanmoins, le géant du cinéma affirme avoir été content de produire l’adaptation de l’un des plus beaux jeux de l’histoire.

“Nous sommes extrêmement fiers de cette ambitieuse. Nous aimerions également remercier nos partenaires chez Xbox, 343 Industries et Amblin Television, ainsi que le showrunner et producteur exécutif David Wiener, le casting emmené par Pablo Schreiber dans le rôle du Major ainsi que la fantastique équipe technique pour leur excellent travail. Nous leur souhaitons le meilleur pour la suite de leur carrière », conclut Paramount.

Voir aussi : Guilty Gear Strive : Dual Rulers, le premier teaser trailer et la date de sortie dévoilés

La suite chez un autre partenaire ?

Si Paramount+ a décidé de laisser tomber la série télé Halo, c’est qu’il y a une raison. La plus probable est l’accueil pour le moins froid de la part des fans de la licence. En effet, le scénario de la série Halo diverge énormément du jeu, ce qui a indigné bon nombre de spectateurs. Néanmoins, 343 Industries a su redresser la barre, en produisant une seconde saison cohérente en termes d’intrigue et de casting.

Mais cela n’a pas empêché l’accueil mitigé du public, menant ainsi à la décision de Paramount d’annuler la saison 3 de Halo. Toutefois, l’espoir ne semble pas perdu à jamais. 343 Industries, Xbox et Amblin TV seraient actuellement en train de chercher d’autres diffuseurs. De plus, 343 Industries pense à élargir l’univers Halo pour assurer plus d’intrigues. “Nous remercions infiniment les millions de fans qui ont propulsé la série ’Halo’ au rang de succès mondial. Nous restons déterminés à élargir l’univers ’Halo’ de différentes manières à l’avenir”.

Espérons donc qu’une saison 3 verra le jour dans les mois à venir, et que Halo rencontre le même succès que Fallout ou The Last of Us.