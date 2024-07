Splitgate 2 est annoncé, rendez-vous en 2025 

Connaissez-vous Splitgate ? Surnommé « le jeu Halo avec des portails », le jeu de tir multijoueur de 1047 Games a conquis le monde en 2021, avec pas moins de 10 millions de téléchargements en moins de 30 jours. Mais un an après son lancement, le studio annonce la fin du développement. Cette décision s’explique aujourd’hui par l’annonce de Splitgate 2, faisant office de suite directe au premier opus. Dans une bande-annonce cinématique, 1047 Games promet une nette amélioration du jeu, tout en conservant sa mécanique unique. Ça promet !

Voir aussi : On connaît maintenant les dates de la bêta ouverte de Call of Duty : Black Ops 6 !

Splitgate 2 : similaire à l’original, mais en même temps innovateur ?

Bien que dénuée de gameplay, la nouvelle bande-annonce cinématographique de Splitgate 2 en dit long sur l’univers du jeu. On aura toujours les habituels combats multijoueurs en mode de vue à la première personne. Et bien sûr, la mécanique du déplacement à travers les portails est également présente dans Splitgate 2. Le jeu a également été conçu à partir d’Unreal Engine 5 pour offrir aux joueurs une expérience FPS AAA digne de ce nom.

Les joueurs auront le choix entre trois factions uniques. Chacune d’elles permet d’adopter différents styles de jeu et de stratégies, afin que tout le monde y trouve chaussure à son pied. En outre, une grande variété d’arènes, d’armes et de modes sont disponibles pour faire durer le plaisir. Qu’importe votre niveau, le jeu vous promet de l’amusement, en solo ou avec des amis.

Par ailleurs, 1047 Games propose une application gratuite sur iOS et Android. Celle-ci permet aux joueurs de plonger dans l’univers de la série grâce à des objets à collectionner. Avec ces derniers, les joueurs peuvent obtenir des récompenses en jeu dès le lancement, des quiz et même une série complète de bandes dessinées. Une série de cinq bandes dessinées sera également disponible, et le premier numéro “Splitgate : The Games We Play” est disponible dès aujourd’hui.

Splitgate 2 sera disponible en 2025 sur PC, Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation 5 et PlayStation 4.

Découvrez la bande-annonce ci-dessous :