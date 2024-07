On connaît maintenant les dates de la bêta ouverte de Call of Duty : Black Ops 6 !

L’attente touche enfin à sa fin pour les fans du FPS le plus joué du monde ! Microsoft et Activision viennent d’annoncer les dates tant attendues de la bêta ouverte de Call of Duty 6. Durant ces quelques jours, les joueurs peuvent découvrir les nouvelles cartes, les nouvelles mécaniques, et bien sûr, les nouveaux modes de jeu. Ceux qui ont précommandé le jeu pourront même bénéficier d’un accès anticipé à la version bêta avant le reste du monde. De quoi découvrir en avant-première les nouveautés avant la sortie officielle de Call of Duty : Black Ops 6 !

Une bêta pour accéder au mode multijoueur de Call of Duty : Black Ops 6

Call of Duty : Black Ops 6, c’est indéniablement le jeu le plus attendu de l’année 2024. Le bébé de Microsoft, d’Activision et de Treyarch arrivera sur les machines en octobre, et Microsoft compte bien profiter du jeu pour faire grimper le nombre de ses abonnés. Et, vu que Call of Duty : Black Ops 6 misera surtout dans le mode multijoueur, la firme décide de déployer une phase de bêta ouverte à 2 mois de la sortie officielle du jeu. Ceci afin de recevoir les retours de la communauté, et, pourquoi pas, d’attirer encore plus de monde.

À la différence des anciens opus, la bêta de Call of Duty : Black Ops 6 ne sera plus réservée à ceux qui ont précommandé le jeu. Tout le monde y aura bel et bien accès, aussi bien sur les consoles que sur PC. Si vous voulez en profiter, Microsoft et Activision vous donnent rendez-vous dans les dernières semaines d’août.

Plus précisément, le programme de lancement de la bêta se fera comme ci-dessous :

Pour les abonnés du Game Pass et pour ceux qui ont précommandé Call of Duty : Black Ops 6, la bêta sera accessible à partir du vendredi 30 août (19h, heure française) au mercredi 4 septembre (19h, heure française) ;

; La bêta ouverte pour le grand public se tiendra du vendredi 6 septembre (19h, heure française) au lundi 9 septembre (19h, heure française).

Durant ces quelques jours d’avant-premières, les joueurs accèderont uniquement aux modes multijoueurs de Call of Duty : Black Ops 6. Ensuite, ils peuvent envoyer leurs retours à Treyarch et Activision, afin que ces derniers peaufinent le jeu avant son lancement officiel. Call of Duty: Black Ops 6 arrivera sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S et PC le 24 octobre 2024.