XDefiant : la saison 1 est officiellement lancée, incluant une map de Rainbow Six !

Quelques semaines après la sortie officielle de XDefiant, le nouveau jeu de tir en free-to-play d’Ubisoft accueille enfin sa toute première saison. Le patch embarque quelques nouveautés en termes de gameplay, mais également de nouvelles armes et de nouvelles cartes. Et pour attirer plus de monde, Ubisoft intègre une map et une faction qui raviront sûrement les fans de Rainbow Six. Nous avons donc rassemblé les informations importantes sur la nouvelle mise à jour, afin de vous aider à vous familiariser avec le monde de XDefiant.

À vos armes, soldats !

GSK dans XDefiant…avec son incroyable arsenal

“Rien ne se crée, tout se transforme.” Ubisoft rend honneur à ce célèbre adage, en déployant le premier patch de son nouveau FPS. La saison 1 de XDefiant accueille alors l’une des escouades les plus célèbres de Rainbow Six Siege : la Grenzschutzkommando (ou GSK). Il s’agit d’une unité d’élite composée de soldats experts en protection rapprochée.

Véritable bunker ambulant, le GSK est impressionnant tant en défense qu’en attaque. Chaque soldat est équipé d’un casque blindé afin de minimiser les dégâts des headshots. Mais ce n’est pas tout : il peut déployer une épaisse clôture en barbelés électrifiée, un dispositif anti-grenade, et surtout, le bouclier tactique G52. Des flashs aveuglants assurent une protection supplémentaire à ce mur de métal quasi inviolable : gare à ceux qui oseront le forcer !

Trois nouvelles armes seront également disponibles avec le nouveau patch : le fusil d’assaut LVOA-C, le fusil de sniper L115 et le fusil à canon scié.

De nouvelles maps arrivent, dont une de chez Rainbow Six Siege (encore)

Et pour varier les plaisirs entre les parties en ligne, Ubisoft intègre trois nouvelles cartes dans la saison 1 de XDefiant. Chacune d’elles arrivera dans un intervalle d’une carte par mois, à commencer par Clubhouse. Disponible depuis le 2 juillet, cette map est inspirée de la carte du même nom dans Rainbow Six Siege, avec quelques modifications. Les détails concernant les autres cartes restent pour le moment inconnus. Toutefois, on a déjà un aperçu de ces dernières : un circuit automobile et une arène abandonnée.

Ubisoft propose également le mode Capture the Flag (CTF). Il consiste à capturer le drapeau adverse, le ramener dans sa base, et en même temps, protéger son propre drapeau. Ce nouveau mode est disponible sur plusieurs cartes.

Si vous voulez découvrir en détail le contenu de la saison 1 de XDefiant, regardez la vidéo ci-dessous :

XDefiant est disponible en free-to-play sur Xbox Series X|S, PlayStation 5 et PC via Ubisoft Connect.