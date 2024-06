Helldivers 2 s’offre un nouveau patch majeur, mais toujours pas de mode solo !

Arrowhead Game Studios a tenu sa promesse. Pour redonner un nouveau souffle à Helldivers 2, le studio a annoncé le déploiement d’un gros patch correctif en mai. Ce dernier apportera plusieurs nouveautés en termes d’armes et de cosmétiques, mais corrigera également les éventuels buffs. Toutefois, un seul mode de jeu reste aux abonnés absents, bien que beaucoup l’ont demandé : le mode solo. Et selon les développeurs de Helldivers 2, ça risque de ne jamais arriver. Explications.

Voir aussi :

Press Start 2024 – Surmontez la peur : Une exploration grisante du terrifiant monde des jeux vidéo !

“Intégrer un mode solo sur Helldivers 2, c’est comme créer un nouveau jeu”

Développé par Arrowhead Game Studios, Helldivers 2 a tout de suite gagné en popularité lors de sa sortie en février 2024. Outre son graphisme et son level design, le jeu de tir a conquis le monde par son aspect coopératif et multijoueur. Résultat : le jeu est vendu à plus de 12 millions d’exemplaires depuis sa sortie. Helldivers 2 rejoint alors la liste des meilleurs jeux en coop, pour passer une bonne soirée gaming entre potes en ligne.

Toutefois, malgré son énorme succès populaire, le jeu n’est pas fait pour tous les joueurs. Certes, c’est extrêmement divertissant de parcourir l’espace avec des amis et de combattre ensemble les extraterrestres. Des missions régulières sont d’ailleurs disponibles pour faire avancer le scénario du jeu. Mais une autre communauté pense que c’est bien aussi de s’immerger en solitaire dans le vaste monde de Helldivers 2.

Malheureusement, le mode solo n’existe pas dans le jeu. Et, même si beaucoup de joueurs l’ont demandé, Arrowhead Game Studios est clair : il n’y en aura jamais. Shams Jorjani, le nouveau CEO du studio, a réitéré cette décision, en répondant à un internaute sur X : “Ça n’arrivera pas. Désolé mon frère. C’est comme créer un tout nouveau jeu.”

C’est donc définitif : Helldivers 2 restera à jamais un jeu vidéo coopératif. Abandonnez donc tout espoir de trouver un mode de campagne solo. Toutefois, rien ne vous empêche de profiter du jeu en vous connectant sur un serveur et d’y jouer en coop avec d’autres joueurs. Qui sait, ce sera peut-être le début d’une nouvelle amitié ?