Press Start 2024 – Surmontez la peur : Une exploration grisante du terrifiant monde des jeux vidéo !

La Bpi est fière de présenter la 12e édition du festival Press Start 2024 dédiée à l’exploration de la peur dans le monde du jeu vidéo. L’événement se déroulera du 25 au 30 septembre, offrant une riche gamme d’activités et d’expérimentations vidéoludiques.

L’influence de la peur dans les jeux vidéo

La peur est un élément majeur que les créateurs de jeux vidéo explorent depuis longtemps. Au-delà de la simple survie ou de l’horreur, cette émotion puissante influence tant le gameplay que la narration. En tant que joueurs, l’appréhension, la gestion du stress, ou même le dégoût font partie intégrante de l’expérience vidéoludique.

Ce thème de la peur s’étend bien au-delà des limites des jeux eux-mêmes. De Silent Hill à Resident Evil, les jeux se tournent vers le grand écran. La nouvelle série The Last of Us connaît un succès récent. Les jeux explorent également les séries télévisées et d’autres formats médias.

Programmation de Press Start 2024

Press Start 2024 offre une variété de rencontres et d’activités visant à explorer plus avant l’influence de la peur dans les jeux. Au programme, des ateliers de game design. Il y aura aussi des ateliers de cosplay, de maquillage d’effets spéciaux et de character design. Vous pourrez également participer à des jeux dans le noir.

Le festival présentera des expériences immersives de réalité virtuelle. Il y aura aussi des bornes d’arcade rares à découvrir. Vous pourrez également profiter des meilleurs jeux d’horreur classiques et indépendants. Press Start 2024 offrira également l’opportunité d’échanger directement avec des experts du domaine.

Ne manquez pas ce rendez-vous incontournable pour les passionnés de jeux vidéo et les amoureux de l’horreur. Partez à la découverte de la vaste et terrifiante influence de la peur dans le jeu vidéo lors de Press Start 2024.