Phantom Blade Zero : ce n’est pas un souls-like !

Le Summer Game Fest de Geoff Keighley fut un succès en termes d’annonces de jeux vidéo. Parmi les studios les plus notables figurent le studio chinois S-Game, qui a profité de la cérémonie pour présenter son prochain projet : Phantom Blade Zero. Le Summer Game Fest s’est alors conclu sur une vidéo de gameplay du jeu, avec plusieurs traits similaires à un jeu FromSoftware. Toutefois, détrompez-vous : bien qu’il ressemble beaucoup à un combo Dark Souls-Elden Ring, ce n’est pas un souls-like. Du moins, c’est ce que la démo du jeu nous montre. Enquête.

Une difficulté balancée et un gameplay accessible pour Phantom Blade Zero

Annoncé lors du State of Play de mai 2023, Phantom Blade Zero est maintenant dans la phase finale de son développement. Une démo jouable est même présente lors du Summer Game Fest, apportée par l’équipe S-Game. On a pu alors avoir un aperçu de ce que sera la prochaine pépite du studio chinois.

Tout de suite, les premières images font penser aux jeux FromSoftware. La direction artistique et le level design semblent être inspirés d’un Dark Souls. Et cela s’explique : le vice-président de S-Game, Michael Chang, était un des artistes derrière Demon’s Souls, Dark Souls et Dark Souls 2. Ce qui amène à une grande question : est-ce que Phantom Blade Zero est un jeu souls-like ?

Rassurez-vous : la réponse est non. Les mécaniques du jeu sont loin de ressembler à celles d’un titre souls-like. Phantom Blade Zero sera un jeu d’action, avec des combos à la Devil May Cry. Les mobs et les boss de niveau ne vous feront pas perdre le PV en 1 coup, et vous pouvez les éliminer facilement. Même si vous n’êtes pas un pro des jeux d’action, vous pouvez sortir facilement des combos classiques avec les touches carré et triangle. Changer d’arme ne modifiera pas non plus vos capacités de combat.

Et si vous êtes perfectionniste, utilisez la parade pour bloquer l’attaque au dernier moment. Vous pouvez également esquiver au tout dernier moment, afin de contrer les attaques imparables et attaquer l’ennemi dans le dos. Enfin, vous pouvez l’achever avec le Power Surge, un enchaînement fatal activable avec la touche L2. Attention : cette technique requiert un point d’essence de Sha-Chi.

À quand la sortie de Phantom Blade Zero ?

Durant le Summer Game Fest, les développeurs chez S-Game ont annoncé que les bases du jeu sont déjà posées. Toutefois, le gros du travail reste encore à venir, car il y a encore plusieurs éléments à intégrer. Et, même si le développement de Phantom Blade Zero a déjà commencé en 2022, il faut encore du temps à S-Game pour le finaliser.

Par conséquent, une fenêtre de sortie n’est pas envisagée. Les développeurs préfèrent prendre leur temps pour fournir un jeu riche en histoire, dans lequel les joueurs peuvent évoluer dans un monde semi-ouvert. S-Game promet entre 20 et 30 heures de jeu pour finir la quête principale. Les autres modes, c’est une tout autre histoire.

La démo de Phantom Blade Zero sera présente au salon ChinaJoy du 26 au 29 juillet, à la Gamescom du 21 au 25 août et au Tokyo Game Show du 28 au 29 septembre 2024.

En attendant, ci-dessous la vidéo du gameplay :