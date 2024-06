Boostez votre productivité – Découvrez la 4K abordable avec les nouveaux moniteurs AOC !

Le géant de l’affichage AOC secoue une fois de plus le marché avec ses nouveaux moniteurs 4K abordables de 27 pouces, les U27B3A et U27B3AF. Alliant technologie de pointe et prix accessibles, ces écrans offrent des fonctionnalités avancées. Leur but est d’améliorer tant la productivité que le divertissement.

AOC révolutionne avec des moniteurs 4K abordables

Les modèles U27B3A et U27B3AF de AOC promettent une clarté exceptionnelle. Ils offrent des couleurs vives grâce à une résolution ultra-haute définition. Idéal pour un large éventail d’utilisations, ces moniteurs peuvent être utilisés aussi bien pour la navigation web que pour l’édition de photos. Avec une densité de pixels de 163 pixels par pouce, ces moniteurs offrent une expérience visuelle remarquablement détaillée. Ils apportent la productivité à un niveau supérieur.

Les deux modèles de moniteurs 4K d’AOC se vantent d’une résolution UHD de 3840×2160 et de conformité HDR10. Outre cela, ces moniteurs incluent des caractéristiques conviviales telles que la technologie Adaptive-Sync pour une image sans déchirure. Ils disposent aussi d’un mode LowBlue et d’une technologie Flicker-Free pour un confort oculaire optimal.

Polyvalence et confort avec U27B3AF d’AOC

Le modèle U27B3AF de AOC se démarque par l’intégration d’un pied réglable en hauteur. Cela offre aux utilisateurs une amélioration du confort visuel. De plus, il dispose également du mode LowBlue et de la technologie Flicker-Free visant à réduire la fatigue oculaire lors d’une utilisation prolongée.

Qualité abordable avec l’U27B3A

L’AOC U27B3A a été conçu pour satisfaire les personnes à budget limité souhaitant tout de même bénéficier d’une dalle UHD de haute qualité. Le support simple de l’U27B3A assure une expérience stable sécurisée tout en préservant le côté attractif du prix.

Afin de répondre aux différents besoins des utilisateurs, les modèles U27B3A et U27B3AF viennent élargir la série B3 d’AOC déjà composée de modèles de 24″ et 27″ avec des résolutions QHD et Full HD.

Disponibilité et prix

Le AOC U27B3A sera disponible à partir de juin 2024 pour un prix abordable de 249 €. Le AOC U27B3AF avec son pied réglable en hauteur sera également disponible à partir de juin 2024. Son prix sera légèrement supérieur, à 259 €.

Un pas de plus pour AOC dans la démocratisation de la technologie 4k avec des équipements de haute qualité à des prix abordables. C’est une belle occasion de franchir le pas et d’améliorer votre productivité et expérience multimédia en tout genre.