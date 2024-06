OpenAI va recourir aux puces d’Oracle pour plus de calcul d’IA

Pour offrir le meilleur aux utilisateurs d’IA, OpenAI et Microsoft n’ont pas hésité à s’associer à Oracle. Il s’agit d’une entreprise américaine spécialisée dans la gestion de base de données relationnelles. Un partenariat entre les trois sociétés a été annoncé cette semaine. OpenAI, dirigé par Sam Altman, pourra ainsi utiliser la plateforme Microsoft Azure AI sur l’infrastructure d’Oracle. Cette collaboration a pour objectif de donner plus de capacité de calcul dans l’exécution de ChatGPT.

Cette collaboration avec Oracle permettra à OpenAI d’évoluer

Auparavant, c’était Microsoft qui répondait à tous les besoins de calcul d’OpenAI. Cependant, étant donné la demande croissante et pour éviter les futures pannes de ChatGPT, les deux partis ont décidé de s’associer à Oracle.

Le PDG d’OpenAI a souligné l’importance de ce partenariat dans un récent communiqué de presse. Selon lui, les puces d’Oracle vont permettre à OpenAI de continuer à évoluer. Cette collaboration permet également à la marque d’utiliser la plateforme Azure AI sur l’infrastructure OCI (Oracle Cloud Infrastructure) pour l’inférence et d’autres besoins.

Cependant, la relation stratégique entre Microsoft et OpenAI reste inchangée, souligne le PDG d’OpenAI. D’ailleurs, Microsoft a déjà investi 13 milliards de dollars de participation et de droit exclusif de licence commerciale pour sa technologie dans la filiale d’OpenAI.

Des supercalculateurs efficaces et à la pointe de la technologie

Le partenariat stratégique entre OpenAI, Microsoft et Oracle a pour objectif d’armer les grandes entreprises dans un monde où la compétitivité règne. Avec l’OCI, les performances et la rentabilité connaîtront aussi une avancée majeure. Les utilisateurs pourront profiter d’une intégration fluide et efficace des capacités d’IA.

L’infrastructure OCI permet aussi de créer et d’entraîner des modèles plus fiables dans le cloud distribué d’Oracle. Cela inclut des modèles de langage de grande taille et un traitement d’une large gamme d’applications. Différentes entreprises comme NVIDIA, Suno, Reka ou Together AI l’utilisent pour l’inférence de leurs modèles d’IA de nouvelle génération.