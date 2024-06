Spotify tromperait les consommateurs avec des abonnements premium plus chers

Spotify a reçu une plainte auprès de la FTC de la part de la National Music Publishers Association (NMPA). Selon le groupe, l’ajout de contenu de livre audio par le service suédois de streaming musical serait un stratagème visant à augmenter les profits. Le groupe soupçonne également Spotify de tricher avec le système de redevances musicales.

En novembre 2023, Spotify avait annoncé l’ajout de 15 heures de contenu de livres audio dans tous ses plans d’abonnements Premium. Quelques mois plus tard, l’entreprise a continué avec un nouvel abonnement réservé aux livres audio. Cependant, cet abonnement offre le même nombre d’heures d’écoute pour 10 dollars par mois.

Or, selon l’organisation des éditeurs, les récentes augmentations de prix de Spotify se basent sur l’offre de contenu supplémentaire de livres audio. Les clients payants paieraient actuellement pour un service qu’ils n’ont pas choisi. Ils ne pourraient d’ailleurs pas se désinscrire sans passer au service gratuit avec des publicités.

Les plaignants sont même allés jusqu’à qualifier le nouveau plan de livres audio de Spotify d’ « imposture ». Ils craignent que les revenus supplémentaires des coûts d’abonnement Premium ne profitent pas aux compositeurs de musique.

On ne sait pas encore si la plainte des maisons de disques auprès de la FTC aura des impacts sur la refonte prévue du modèle de redevances de Spotify. En tout cas, la firme de streaming est régulièrement accusée de sous-payer les artistes.

En tout cas, entre les maisons de disques qui haussent la voix et la critique des éditeurs, Spotify a fort à faire. D’autant plus que la National Music Publishers Association a demandé à la FTC d’examiner l’ajout de contenu de livres audio de l’entreprise dans les plans d’abonnements payants.

De son côté, Spotify s’est défendu en affirmant que :

L’approche de Spotify visant à élargir son offre et à augmenter les prix est la norme du secteur. Nous informons les utilisateurs un mois à l’avance de toute augmentation de prix et proposons des annulations faciles ainsi que plusieurs forfaits à considérer. En bref, nous rejetons catégoriquement les accusations sans fondement de la NMPA et continuerons à offrir aux consommateurs une valeur incroyable et une expérience de premier ordre.