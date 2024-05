Transformez votre salon en salle de cinéma : Sony offre jusqu’à 1000€ de remboursement sur leur nouvelle gamme BRAVIA !

Amateurs de technologie et de haute qualité, bonne nouvelle ! La firme japonaise Sony vous offre jusqu’à 1000€ de remboursement sur ses nouvelles gammes de téléviseurs et de systèmes audio avec la nouvelle gamme BRAVIA. Profitez-en du 24 mai au 14 juillet 2024 !

Une qualité d’image exceptionnelle

Les nouveaux téléviseurs de la gamme BRAVIA ont plus d’un atout dans leur manche. La qualité de l’image s’est nettement améliorée, avec une luminosité plus élevée, des couleurs vibrantes, et un niveau de détails accru dans les zones sombres. Sans oublier le son immersif qui vous plonge directement au cœur de l’action. Votre salon se transforme alors en véritable salle de cinéma !

Une expérience sonore cinématographique

Parallèlement, Sony dévoile sa nouvelle gamme de systèmes audio BRAVIA Theatre. Celle-ci comprend deux nouvelles barres de son, un système home cinéma et une enceinte tour de cou. De quoi satisfaire les plus exigeants en termes de qualité sonore. L’immersion est totale et s’harmonise brillamment avec la qualité d’image des téléviseurs BRAVIA.

Une offre alléchante à ne pas manquer sur la gamme BRAVIA

Et pour couronner le tout, Sony vous réserve une offre spéciale. Pour tout achat effectué entre le 24 mai et le 14 juillet 2024 auprès d’un revendeur participant, vous pourriez obtenir un remboursement allant jusqu’à 1000€ sur votre nouvel achat. Une occasion en or à ne surtout pas laisser passer!

N’hésitez plus, c’est le moment de vous faire plaisir et d’upgrader votre équipement audiovisuel ! Partagez cette bonne nouvelle autour de vous, vos ami(e)s vous en remercieront. Et qui sait, vos soirées ciné à domicile pourraient bien être à un tout autre niveau !