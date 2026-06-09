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Révolution positive : VivaTech 2026, les startups coréennes boostent l’innovation urbaine

il y a 1 jourDernière mise à jour: 10 juin 2026
2 minutes de lecture
[VIVATECH 2026] South Korean Startups Set to Disrupt European Market with Next-Gen ‘Smart Space, Mobility & Infrastructure’… From Liquid-Cooled Energy Storage to Last-Mile Spatial Mapping and AI Infrastructure Diagnostics

VivaTech 2026 s’annonce comme un tournant pour l’innovation européenne. Cette année, cinq startups sud-coréennes vont présenter à Paris des solutions de pointe dans l’univers des espaces intelligents, de la mobilité connectée et de l’infrastructure urbaine. Leur promesse ? Transformer les villes et les infrastructures européennes avec un cocktail de technologies disruptives validées par les géants de l’industrie mondiale.

Smart Spaces et Mobilité: Des solutions jamais vues

LBS Tech
Ko-Mapper
Ko-Mapper

À l’honneur, on retrouve DeltaX, LBS Tech, MeTown, IPIN LABS et KO-MAPPER. Ces startups ne viennent pas les mains vides : elles alignent des technologies testées sur le terrain, prêtes pour l’adoption européenne. Avec VivaTech 2026, elles viennent séduire les opérateurs de smart cities, les utilités publiques, le retail de luxe et les grandes entreprises de travaux publics. Leur objectif : faire passer la gestion urbaine, l’énergie et la mobilité à la vitesse supérieure.

Par exemple, DeltaX dévoile un système révolutionnaire de stockage d’énergie sur batteries, utilisant l’immersion sélective pour éliminer tout risque d’incendie — une première mondiale. Sa structure en modules indépendants garantit la continuité du service, même en cas de panne. Son système robotisé permet des interventions sans présence humaine, rendant la maintenance plus sûre et plus rapide.

De son côté, LBS Tech mise sur l’accessibilité urbaine avec MaaS-Bridge, primé au CES 2026. Ce système cartographie précisément trottoirs, obstacles et entrées pour offrir aux véhicules autonomes et aux personnes en situation de handicap une navigation optimisée, jusqu’à la porte d’entrée. Les métropoles européennes pourront ainsi améliorer leurs services de transport et répondre aux défis technologiques de la mobilité urbaine.

3D, Positionnement et Diagnostic : la révolution “invisible”

South Korean Startups Set to Disrupt European Market with Next-Gen ‘Smart Space, Mobility & Infrastructure’… From Liquid-Cooled Energy Storage to Last-Mile Spatial Mapping and AI Infrastructure Diagnostics
South Korean Startups Set to Disrupt European Market with Next-Gen ‘Smart Space, Mobility & Infrastructure’… From Liquid-Cooled Energy Storage to Last-Mile Spatial Mapping and AI Infrastructure Diagnostics
South Korean Startups Set to Disrupt European Market with Next-Gen ‘Smart Space, Mobility & Infrastructure’… From Liquid-Cooled Energy Storage to Last-Mile Spatial Mapping and AI Infrastructure Diagnostics
South Korean Startups Set to Disrupt European Market with Next-Gen ‘Smart Space, Mobility & Infrastructure’… From Liquid-Cooled Energy Storage to Last-Mile Spatial Mapping and AI Infrastructure Diagnostics

MeTown change la donne avec EVOVA, une plateforme 3D ultra-réaliste qui simplifie la conception spatiale. Les designers peuvent créer ou transformer des assets 3D à partir de simples photos, le tout via un navigateur web et sans lourdes ressources techniques. Des marques comme LVMH et Loewe utilisent déjà EVOVA pour accélérer le digital dans le retail et les médias.

IPIN LABS opte pour la précision invisible : sa plateforme BPIN localise du matériel de valeur à l’intérieur des bâtiments sans nouveau hardware. Exploitant le Wi-Fi existant, elle réduit drastiquement les coûts et le temps de déploiement. Pour les hôpitaux ou les usines, c’est un gain de temps et de sécurité immédiat.

Enfin, KO-MAPPER automatise la surveillance des infrastructures critiques. Sa solution KO-Detect Pro utilise l’IA pour détecter fissures et défauts sur routes, ponts ou tunnels en quelques secondes. Plus besoin d’attendre un expert : la maintenance devient prédictive, rapide et sécurisée, avec des données localisées pour répondre aux normes les plus strictes d’Europe.

Le dynamisme coréen débarque donc à VivaTech avec une vision claire : rendre les infrastructures et les villes plus sûres, plus intelligentes et plus efficaces en misant sur l’alliance de l’IA, de l’automatisation et du hardware spécialisé. Une initiative qui devrait inspirer et faire réagir les acteurs européens ! Qu’en pensez-vous ? N’hésitez pas à partager cet article et échanger vos impressions en commentaire !

il y a 1 jourDernière mise à jour: 10 juin 2026
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