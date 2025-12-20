CES 2026 : le Global Innovation Forum, la Corée connecte les startups du monde entier

Depuis près d’une décennie, Le Café du Geek couvre chaque édition du CES à Las Vegas. Un rendez-vous incontournable pour prendre le pouls de l’innovation mondiale, mais aussi pour observer la montée en puissance des écosystèmes asiatiques, en particulier celui de Séoul. L’an dernier, nous avions assisté à la première édition du Seoul Innovation Forum, organisé en marge du CES par la Seoul Business Agency (SBA). En 2026, l’événement revient sous un nouveau nom, plus ambitieux : le Global Innovation Forum. À quelques semaines de l’ouverture du salon, nous avons pu échanger avec Kiseok Cha, directeur de la division stratégie future de la SBA, pour comprendre les ambitions derrière ce forum pas comme les autres.

Pourquoi le Global Innovation Forum a vu le jour

Lorsqu’on lui demande pourquoi la SBA a lancé le Global Innovation Forum, Kiseok Cha est clair : « L’objectif était de transformer le CES en un terrain d’échange réel entre écosystèmes nationaux, pas seulement une vitrine de produits. » Dès 2025, la première édition (alors nommée Seoul Innovation Forum) avait rassemblé cinq pays (Japon, Suisse, Pays-Bas, Taïwan, Corée du Sud). Une initiative saluée pour sa capacité à connecter startups et décideurs bien au-delà des frontières.

Le succès de cette première rencontre a convaincu la SBA d’aller plus loin. En 2026, le forum change de nom et d’échelle. Il devient officiellement le Global Innovation Forum, avec la participation confirmée de six pavillons nationaux (dont Israël et le Canada) et l’objectif d’atteindre huit pays participants.

Ce forum, comme le rappelle M. Cha, s’inscrit pleinement dans la mission de la SBA : soutenir les startups de Séoul dans leur expansion mondiale. « Nous ne voulons pas seulement qu’elles exposent au CES, mais qu’elles tissent des relations durables avec d’autres écosystèmes. »

Ce que change l’édition Global Innovation Forum 2026

Pour sa deuxième édition, le Global Innovation Forum passe à la vitesse supérieure. Exit le format confidentiel de 2025. En 2026, la SBA annonce un programme enrichi, axé sur la visibilité, le financement et surtout, les rencontres stratégiques.

Première nouveauté : le concours de pitchs internationaux s’ouvre à des VCs mondiaux, en complément des médias spécialisés. Une façon de « transformer le CES en une opportunité concrète d’investissement », précise M. Cha. Les startups sélectionnées auront ainsi la chance de pitcher devant des décideurs capables de débloquer des financements ou ouvrir des marchés.

Autre point fort de cette édition : un programme de networking renforcé. L’idée est simple : sortir du simple showroom et créer des connexions réelles entre les différents pavillons, fondateurs, investisseurs et institutions. « Les startups présentes possèdent déjà un fort potentiel technologique », affirme-t-il. « Le rôle du GIF est de les aider à franchir une étape, en les connectant avec les bons partenaires. »

Le forum s’impose donc comme un pont entre les écosystèmes, où l’innovation dépasse les logos nationaux pour créer de vraies synergies mondiales.

Une vision à long terme, au-delà du CES

Pour la Seoul Business Agency, le Global Innovation Forum ne se limite pas à une initiative ponctuelle. « Notre ambition est claire : faire du GIF une plateforme pérenne au sein du CES, mais aussi au-delà », affirme M. Cha. L’objectif est de créer un espace où les startups coréennes puissent rencontrer les leaders mondiaux, année après année, et tisser des liens à long terme.

Ce positionnement s’inscrit dans une stratégie plus large : faire du CES un levier d’internationalisation pour Séoul, mais aussi un moyen d’attirer des partenaires étrangers en Corée. Le forum agit ainsi comme une porte d’entrée bilatérale, capable d’accélérer les collaborations transfrontalières. « Ce n’est pas qu’une vitrine pour nos startups, c’est aussi une invitation à venir collaborer avec notre écosystème, » résume-t-il.

Et cette vision dépasse désormais les frontières américaines. La SBA prévoit de participer pour la première fois à VivaTech en 2026, avec une délégation de 20 startups. « L’Europe devient une cible stratégique », nous confie M. Cha. Preuve que le Global Innovation Forum n’est que le début d’une stratégie mondiale d’innovation ouverte portée par Séoul.

Conclusion – Global Innovation Forum tremplin au CES 2026

En quelques années, Séoul s’est imposée comme l’un des pôles les plus dynamiques de la tech mondiale. Avec le Global Innovation Forum, la capitale sud-coréenne ne se contente plus de participer au CES : elle y construit une véritable plateforme de collaboration internationale.

Entre pitchs inter-pavillons, rencontres ciblées avec des VCs et networking structuré, le GIF 2026 s’annonce comme l’un des temps forts de cette édition. Un événement à suivre de près, où l’innovation se pense à plusieurs, et où les frontières ne sont plus qu’un point de départ.