Mappedin optimise l’expérience des voyageurs à l’aéroport de Calgary grâce à l’IA

Mappedin innove dans le secteur du voyage. L’entreprise lance le premier chatbot géo-intelligent et piloté par l’IA à l’Aéroport International de Calgary (YYC). Cette avancée vise à aider les passagers à se repérer et à mieux vivre leur expérience. Découvrons comment cette technologie améliore l’assistance aux voyageurs.

Une révolution dans l’assistance des passagers à l’aéroport

Le nouvel outil déployé par Mappedin transforme la manière dont les passagers trouvent de l’aide à l’aéroport. Plus besoin de télécharger d’application. Il suffit d’accéder au site web de YYC. Le chatbot est disponible en français et en anglais, pour accompagner chaque voyageur à tout moment.

Avec cette approche, les questions courantes comme “Mon vol est-il à l’heure ?” ou “Où est la porte A21 ?” trouvent des réponses précises et immédiates. Cela facilite grandement le parcours des voyageurs.

L’intégration de la géo-intelligence pour une navigation fluide

Grâce à la géo-intelligence, Mappedin offre des informations adaptées à la localisation du passager. Chaque interaction prend en compte l’emplacement du voyageur et l’étape du parcours.

Ainsi, les réponses sont personnalisées :

Indications sur la trajectoire la plus rapide vers une porte

Localisation des cafés ou boutiques à proximité

Mises à jour des horaires en temps réel

Cela permet de diminuer le stress et de simplifier la navigation dans le terminal.

Des réponses personnalisées en temps réel grâce à l’IA

Le chatbot utilise l’intelligence artificielle développée en partenariat avec Satisfi Labs. Il mémorise les questions récentes et comprend le contexte spatial du voyageur.

Chaque réponse est donc adaptée, intuitive et rapide. Enfin, ce système permet au personnel de se concentrer sur des tâches essentielles en réduisant les demandes courantes.

En conclusion, Mappedin innove pour rendre l’expérience aéroportuaire plus simple, rapide et intuitive à Calgary. Grâce à l’IA et à la géo-intelligence, les passagers reçoivent une aide personnalisée, accessible partout et à tout moment. Cette technologie pose les bases d’un futur où chaque voyage devient plus agréable et fluide.

