Heineken Studio dévoile une collaboration inédite avec le designer français Axel Chay

Heineken frappe fort avec le lancement de Heineken Studio, son nouveau laboratoire créatif dédié à l’innovation dans l’univers brassicole. Pour inaugurer cette initiative ambitieuse, la marque iconique s’associe à Axel Chay, designer français reconnu pour son approche radicale et profondément ancrée dans l’art de vivre méditerranéen. De cette rencontre est née une édition limitée aussi audacieuse sur le fond que sur la forme. Cette édition mêle recette exclusive, design de canette revisité et objets de service pensés comme de véritables pièces de design.

Quand l’art brassicole rencontre l’art du design

Cette collaboration marque une première : Axel Chay devient le premier designer invité à signer un projet avec Heineken Studio. Une liberté créative totale lui a été accordée pour réinterpréter les codes de la marque. Il le fait à travers son propre univers, à la croisée du design post-moderne, de l’art et de la culture méditerranéenne.

Le projet est le fruit d’un dialogue étroit entre Axel Chay et Willem van Waesberghe, maître-brasseur chez Heineken. Ensemble, ils ont imaginé une bière inédite, respectueuse de l’ADN aromatique de Heineken. En plus, ils ont insufflé une signature nouvelle, inspirée du Sud.

Une recette exclusive aux accents méditerranéens

Au cœur de cette édition limitée, on retrouve une nouvelle recette pensée comme une invitation au voyage. Les houblons aux notes fruitées s’accompagnent de subtiles touches d’agrumes et d’ananas, enrichies par une pointe de sel de Camargue. Un clin d’œil assumé aux racines marseillaises du designer.

En bouche, la bière affiche un profil doux, équilibré et rafraîchissant, avec des notes tropicales maîtrisées. Sa robe dorée, son taux d’alcool de 4° et son format 33 cl en font une bière accessible. Elle est pensée autant pour la dégustation que pour l’expérience globale qu’elle propose.

Une canette et un set de service comme manifeste créatif

Au-delà de la recette, Axel Chay a entièrement repensé le design de la canette. Il a réinterprété les codes iconiques de Heineken à travers son prisme artistique. Le résultat : un objet graphique fort, immédiatement identifiable, qui s’inscrit dans une démarche de design contemporain.

Le designer va encore plus loin. Il imagine un set de service exclusif, composé d’un plateau, de dessous de verre et de verres aux formes tubulaires caractéristiques. Les finitions chromées et colorées dialoguent harmonieusement avec le vert emblématique de Heineken, donnant naissance à une collection où fonctionnalité et esthétique se rejoignent.

Heineken Studio : un nouveau terrain d’expression créatif

Avec Heineken Studio, la marque entend créer des ponts entre le savoir-faire traditionnel des maîtres brasseurs et la créativité d’artistes contemporains. L’objectif est clair : explorer de nouvelles pistes, repousser les frontières de l’univers brassicole. Ainsi, ils proposent des expériences inédites, en phase avec les attentes des consommateurs d’aujourd’hui.

Pour Willem van Waesberghe, cette collaboration illustre parfaitement cette philosophie. Heineken pose les bases techniques et gustatives. Pendant ce temps, Axel Chay apporte son regard, sa culture et sa vision artistique, donnant une nouvelle dimension au processus créatif.

Une édition limitée à découvrir dès maintenant

La collaboration Heineken Studio x Axel Chay sera proposée en édition limitée et lancée lors d’un pop-up événementiel à Marseille les 14 et 15 novembre 2025. Elle sera ensuite disponible sur le site internet Heineken à partir du 17 novembre. Ensuite, il y aura un déploiement progressif dans une sélection de lieux partenaires à travers la France.

Heineken Studio prévoit également d’exporter ce concept dans d’autres marchés, avec des rendez-vous déjà annoncés aux Pays-Bas et en Irlande. Cela confirme l’ambition internationale du projet.

Une vision tournée vers l’avenir

Pour Delphine Fontaine, Marketing Manager chez Heineken, cette première collaboration symbolise les ambitions de la marque en matière d’innovation et d’ancrage culturel. Les retours des consommateurs seront déterminants pour orienter les futurs projets. Heineken Studio est appelé à devenir un espace dynamique où se rencontrent design, créativité et excellence brassicole.

Avec cette collaboration audacieuse, Heineken Studio pose les bases d’une nouvelle manière de penser la bière. Il s’agit non plus seulement de voir la bière comme un produit, mais comme une expérience culturelle et esthétique à part entière.

