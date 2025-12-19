TEST – ASUS Vivobook S14 : l’OLED à moins de 900 €, confort et mobilité avant tout

ASUS commercialise en 2025 son Vivobook S14 (M3407KA), un PC portable équipé d’un CPU AMD Ryzen 7 AI de série 300, intégrant GPU Radeon et NPU XDNA. Le châssis reste discret, relativement fin, avec un style sobre et moderne. Le modèle testé propose 16 Go de RAM, extensibles à 32. Pour le stockage, c’est du SSD, et vous faites le choix de sa taille : 512 Go ou 1 To. L’autonomie annonce environ deux jours d’usage modéré et la charge atteint environ 75 % en une heure. Le prix quant à lui, seulement 899,99 €. Je l’ai testé dans différents scénarios et je vous propose donc mon témoignage après 3 semaines d’utilisation, en gardant son prix en tête.

Notre avis en bref sur l’ASUS Vivobook S14 AMD

En quelques mots, c’est pas mal du tout. L’ASUS Vivobook S14 offre un bon niveau d’usage au quotidien. L’écran OLED apporte un vrai confort, avec des noirs profonds, des couleurs bien saturées et un affichage net. La lisibilité reste excellente pour travailler comme pour profiter de contenus multimédias. Le clavier rétroéclairé se montre agréable et le pavé tactile réagit correctement, avec une bonne sensation au clic, meilleure que sur d’autres modèles de même prix testés auparavant. Le format reste compact, même si ce n’est pas le modèle le plus léger de sa catégorie, il se transporte sans effort particulier.

Côté performances, le Ryzen AI 7 350 assure sans difficulté pour la bureautique, la navigation intensive et des projets de développement avec plusieurs applications ouvertes. L’iGPU Radeon permet même quelques jeux légers si l’on ajuste les attentes. La machine ne s’emballe pas et reste réactive, tout en conservant une consommation raisonnable. Les 16 Go de RAM sont adaptés à ce positionnement, mais je recommande aux utilisateurs de tirer avantage du slot RAM SO-DIMM libre pour passer à 32 Go et gagner en fluidité dans le multitâche ou des usages plus lourds. Dans l’ensemble, le Vivobook S14 se positionne comme un ultraportable polyvalent, efficace et bien équilibré pour un usage quotidien.

Produit disponible sur ASUS Vivobook S16 M3607KA-SH011W 16 Pouces FHD OLED (AMD RyzenAI 7 350, 16Go DDR5, 1To SSD, AMD RadeonGraphics, Windows 11 Home) – Clavier AZERTY

Voir l'offre 869,99 €

Fiche technique

Processeur Ryzen AI 7 350 Mémoire Vive (RAM) 16 Go, un slot libre supplémentaire Stockage 512 Go/1024 Go Disque dur SSD Diagonale de l’écran 14 pouces Définition de l’écran 1920 x 1200 pixels Fréquence de rafraichissement 60 Hz Dalle OLED Logiciel Windows 11 Prix 899,99 € Durée de garantie 3 ans Poids 1.4 Kg Epaisseur 1.59 cm

Unboxing du Asus Vivobook S14

Le ASUS Vivobook S14 arrive dans un carton bien protégé, avec un emballage simple et sans fioritures. On y trouve le PC portable, un chargeur USB-C 65 W ainsi que la documentation habituelle. Pas d’accessoire superflu. On apprécie au passage le choix du chargeur USB-C, utile au bureau comme en déplacement.

Dès le déballage, le Vivobook S14 donne une impression de sérieux. Le châssis paraît bien assemblé et les dimensions restent contenues. L’ordinateur s’ouvre d’une main sans forcer, ce qui est toujours agréable. Quelques logiciels ASUS sont déjà présents au premier lancement, mais rien de vraiment intrusif.

ASUS Vivobook S14 : Design et hardware

Le design du Vivobook S14 mise sur la sobriété. Pas de fantaisie ni de logo RGB, juste un portable moderne et discret. L’épaisseur inférieure à 2 cm facilite le transport. Le capot mat limite bien les traces et l’ensemble inspire confiance.

Les charnières sont stables et l’écran tient bien sa position même en avion ou sur les genoux. En dessous, la ventilation profite d’une large prise d’air. Le PC garde une structure rigide, ce qui n’est pas garanti à ce prix.

Asus Vivobook S14 : Connectiques et connectivité

La connectique du ASUS Vivobook S14 va à l’essentiel et suffit pour le quotidien. On retrouve deux ports USB-C compatibles charge et affichage, deux ports USB-A, une sortie HDMI 2.1 et une prise jack 3.5 mm. De quoi brancher écran externe et périphériques sans adaptateur.

Le Wi-Fi 6 assure une connexion stable et rapide, tandis que le Bluetooth 5.4 fonctionne sans souci avec les accessoires courants.

Clavier et pavé tactile

C’est ici qu’on a une bonne surprise. Le clavier rétroéclairé donne une frappe vraiment confortable avec une bonne sensation. Aucun problème de disposition, les touches tombent bien sous les doigts. Le rétroéclairage permet de travailler dans le noir sans gêne.

Le pavé tactile est large, précis et agréable au clic. Il dépasse ce que l’on trouve souvent sur les portables proches des 900 €. Pas de bruit parasite, pas de rebond. L’expérience de saisie est vraiment réussie pour un ultraportable de cette gamme.

Écran et confort visuel du Asus Vivobook S14

L’écran OLED de 14 pouces au format 16:10 fait clairement la différence. Les noirs sont profonds, les couleurs bien saturées et l’image très nette. Pour de la bureautique prolongée, de la navigation ou encore de la programmation, c’est excellent. De plus, le format 16:10 apporte un vrai gain en hauteur d’affichage et on y prend vite goût.

En revanche, l’écran montre deux limites assez classiques des dalles OLED. Premièrement, la luminosité reste moyenne en plein soleil, ce qui peut poser problème en fonction du bureau et des fenêtres. De plus, la dalle brillante se montre sensible aux reflets selon l’éclairage.

En intérieur, avec une lumière maîtrisée, l’écran reste excellent. Pour un PC à moins de 1000 €, ce niveau d’affichage est un vrai plus et améliore clairement l’expérience au quotidien.

Audio et Webcam

Les haut-parleurs intégrés offrent un son correct pour des films ou des appels. Le volume monte suffisamment et la voix reste assez claire. C’est correct, mais ce n’est pas la cible du produit.

La webcam Full HD avec capteur IR fonctionne avec Windows Hello. Elle est correcte pour les visios, à condition d’avoir un éclairage suffisant. On apprécie la présence d’un cache physique, toujours bon pour la tranquillité d’esprit.

Performances sous AMD Ryzen AI 7 350

Le processeur AMD Ryzen AI 7 350 suffit largement pour le quotidien. Navigation intensive, développement léger, plusieurs apps ouvertes : aucun souci. Le PC reste fluide, même avec Chrome + Teams + quelques logiciels lourds lancés.

On a pris le soin de faire des benchmarks avec 3DMark et Cinebench 2024. Notre configuration de test inclut donc le processeur AMD Ryzen AI 7 350 avec ses 8 cœurs et 16 threads. Il fonctionne également avec les 16 Go de RAM et le SSD 512 Go en PCIe 4.0 d’origine.

Sur le benchmark 3DMark Steel Nomad Light : 1421 points / 10,53 FPS. Pas grand-chose en soi. Le GPU intégré Radeon 860M du Vivobook S14 conviendra pour lancer un petit jeu sans aller plus loin. Pour les traitements et le montage vidéo, idem, on reste sur du light. 1080p mais pas plus.

En ce qui concerne le processeur en lui-même, on est étonné de voir 116 points en single-core pour moins de 1000 €. En multi-core, le score de 722 points est cohérent. Ces résultats indiquent que le laptop a des capacités convaincantes.

Cela confirme son orientation : pas pour le jeu AAA, évidemment, mais parfait pour la productivité. Quelques jeux légers passent si l’on baisse les réglages. La chauffe reste maîtrisée, la ventilation discrète.

Les 16 Go de RAM tiennent bien l’usage prévu. Mais si tu veux pousser le multitâche ou le garder longtemps, l’extension à 32 Go (slot libre) est clairement recommandée. C’est une upgrade simple et utile.

Autonomie du Asus Vivobook S14

Le Vivobook S14 franchit sans souci la journée de travail type. Navigation web, bureautique, un peu de streaming. Dans notre test la batterie a presque tenu 12 heures en usage plutôt intensif.

L’écran consomme particulièrement, avec une luminosité basse, on dépasse facilement les 15 heures. La charge USB-C à 65 W permet de récupérer environ 75 % en une heure, très pratique entre deux cours ou deux réunions.

Pour un ultraportable polyvalent, c’est une autonomie solide.

Et l’IA dans tout ça ?

Le processeur embarque un NPU (50 TOPS) pensé pour accélérer certaines fonctions IA locales. Windows 11 commence à en tirer avantage :

Réduction du bruit en visio

Cadrage automatique

Optimisation énergétique

Optimisation des performances

À l’heure actuelle, cela reste encore limité. Le potentiel est là, mais le gain reste discret au quotidien. Avec les futures mises à jour de Windows, ça deviendra certainement plus intéressant.

Usages conseillés et déconseillés

L’ASUS Vivobook S14 convient très bien aux étudiants. Son prix sous la barre des 1000 € séduit, l’autonomie permet de tenir une journée complète et les performances suffisent largement pour travailler sereinement. Il se montre aussi à l’aise en bureautique, en navigation intensive ou en programmation. Léger et peu encombrant, il s’adresse clairement aux profils nomades qui travaillent depuis plusieurs lieux.

En revanche, ce n’est pas un PC pensé pour le jeu. Les montages vidéo lourds ou les tâches graphiques exigeantes montreront rapidement ses limites. Enfin, pour un usage strictement sédentaire, il existe des modèles plus puissants et moins orientés mobilité à budget équivalent. Pensez-y.

Rapport qualité/prix du Asus Vivobook S14 AMD

Sous la barre des 1000 €, le ASUS Vivobook S14 offre un combo très intéressant :

écran OLED de qualité, performances suffisantes, autonomie solide, clavier confortable et RAM évolutive. Pas de fioritures, mais toutes les bonnes idées pour bien travailler.

Dans ce budget, difficile de trouver mieux en polyvalence pure. En prime, en ce moment, il est en vente pour 799 € soit une réduction de 100 €.

Asus Vivobook S14 AMD : Que conclut le test ?

Le ASUS Vivobook S14 ne cherche pas à briller sur un point précis. Pourtant, il réussit là où c’est important : affichage, mobilité, confort d’utilisation et performances équilibrées.

Si vous cherchez un portable agréable au quotidien, qui vous suit partout sans broncher et avec un écran vraiment plaisant à regarder, ce Vivobook S14 coche les bonnes cases.

Produit disponible sur ASUS Vivobook S16 M3607KA-SH011W 16 Pouces FHD OLED (AMD RyzenAI 7 350, 16Go DDR5, 1To SSD, AMD RadeonGraphics, Windows 11 Home) – Clavier AZERTY

Voir l'offre 869,99 €