Test – RAM DDR5 Biwin HX100 CL28 : La RAM qu’il vous faut

Si vous cherchez à donner un petit coup de fouet à votre setup sans vous compliquer la vie, la RAM DDR5 Biwin HX100 pourrait bien devenir votre nouvelle alliée. On est sur un kit simple avec un design raffiné qui pourra se fondre dans quasiment n’importe quel ordinateur. Est-ce que ce kit offre des performances au niveau de son prix ? C’est ce que nous allons voir !

Unboxing et installation

Dès réception, on peut notifier que les barrettes sont bien emballées avec de la mousse permettant d’éviter les chocs lors du transport. Pour le reste, le packaging est relativement simple, avec seulement les barrettes de RAM de présentes. Aucun outils de présents, pour la simple et bonne raison qu’aucuns n’est nécessaire pour l’installation dans votre ordinateur !

Peu importe la marque, l’installation de barrettes de RAM est extrêmement simple. La seule chose à laquelle il faut faire attention, c’est d’installer vos barrettes sur les mêmes “channels”, généralement décalées d’un slot sur deux pour profiter du dual-channel et obtenir les meilleures performances. De plus, il est également important de noter que l’utilisation de deux barrettes est recommandée plutôt que l’utilisation d’une seule, ou encore de quatre.

Après l’installation, il faut bien penser à activer le profile EXPO (ou XMP sur une plateforme Intel). Ce dernier permet de profiter du plein potentiel de votre RAM. Avec les Biwin HX100, cette activation se fait simplement, via le BIOS. Grâce à ça, vous attendrez sans problème les 6000 MHz annoncés de ce kit. À noter que ce kit est compatible avec les plateforme AMD et Intel.

Performances

Type de mémoire DDR5 Capacité totale 32 Go (2 x 16 Go) Fréquence 6000 MHz Latence CAS CL28 Voltage 1.35 V RGB Non Profil XMP Oui (Intel XMP 3.0 et AMD EXPO)

Avec une latence CL28, on est dans le haut du panier en termes de performances sur le papier. La fréquence maximale de 6000 MHz est bien atteinte, via l’activation du profil EXPO (ou XMP) et un benchmark sous Aida64 nous donne des résultats plus que convenables. Les latences sont excellentes, malgré une latence sur le cache L3 un poil élevé par rapport à la moyenne.

Du côté de la stabilité, c’est excellent avec aucunes erreurs détectées durant un benchmarks OCCT de plusieurs heures. Cela garantit un multitâche fluide et sans aucunes défaillances. Durant ce test, les températures relevées n’ont pas dépassé les 52°C, preuve que les dissipateurs pré-installés font très bien leur travail.

Conclusion

Avec le kit Biwin HX100, en CL28, la marque chinoise propose un kit performant, qui chauffe peu, pour un prix imbattable de nos jours. La stabilité de ces barrettes, comme leur performances, sont très bonnes et conviendront sans aucun problèmes à bons nombres d’entre vous. Que ce soit pour de la bureautique, du gaming ou du multitâche en général, ce kit ne vous lâchera pas. Au niveau du prix, la marque est extrêmement bien placée, avec un tarif de 343€ sur Amazon. Un tarif qui peut faire peur, mais avec les augmentations récentes des prix en 2025, il sera difficile de trouver mieux.

