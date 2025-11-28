Immersion garantie : Offres irrésistibles Hisense pour une maison high-tech et futée

Hisense fait parler d’elle en ce début d’été avec une sélection d’offres alléchantes sur une gamme variée de produits high-tech. Téleviseurs géants, vidéoprojecteurs, barres de son dernier cri mais aussi réfrigérateurs et plaques de cuisson profitent de promotions immédiates pour équiper la maison sans vider le portefeuille. Voici un tour d’horizon des meilleures affaires disponibles dès maintenant !

Des écrans XXL à prix mini

Quoi de mieux pour profiter du sport, du cinéma ou du gaming que de s’offrir un téléviseur QLED 100 pouces ? Le modèle 100E7Q PRO tombe ainsi à 1799 € au lieu de 1999 €, pour une immersion totale avec ses technologies Dolby Vision Atmos et AMD FreeSync. Idéal pour les fous de grand spectacle (ou de consoles !). Voir l’offre chez Darty.

Les amateurs de vidéoprojection ne sont pas oubliés : le projecteur C2 Ultra, compatible 4K, certifié XBOX et doté d’une image lumineuse jusqu’à 300 pouces, passe de 2 799,99€ à 2 499,99€. Voir l’offre chez Boulanger. Si vous préférez la mobilité, le M2 Pro (4K nomade, streaming intégré et son Dolby) descend à 999,99 €.

Un son cinéma… à la maison

Côté audio, Hisense tape fort avec la HT Saturn, un système Home Cinéma signé Devialet à 990 € au lieu de 1490 €. Puissance (720 W), restitution nette et intelligente (AI EQ Mode, Roomfitting)… Elle fait vibrer les salons exigeants !

Pour les espaces plus réduits, la barre de son AX5140Q avec Dolby Atmos, 13 haut-parleurs et installation simple s’affiche à 279 € seulement. Parfaite pour booster le son de vos séries ou soirées films.

Des solutions connectées pour la cuisine

Hisense pense également à la cuisine. Le réfrigérateur multi-portes RQ5P470SMIE offre 482 L de capacité et un froid adaptable, pour 799 €. Autre bon plan, le FCN300CCD1 (304 L, technologie Multi Air Flow) tombe à 499 €. Les deux modèles misent sur la connectivité et la simplicité d’usage.

Enfin, la table à induction HI63218SR (verre mat français résistant, foyer XXL, connectée) devient ultra-accessible : 499 € + 100€ remboursés ! Idéal pour les cordons-bleus pressés.

Les offres Hisense repoussent les limites de la maison connectée et confortable. Profitez-en tant qu’elles sont en ligne et faites-nous savoir en commentaires quels produits vous font craquer ou que vous recommandez ! N’oubliez pas de partager vos bons plans avec la communauté du Café du Geek !