Editage, leader des solutions d’IA pour l’édition savante, s’est illustré lors de l’édition 2025 du Global Research Council. À Jakarta, la marque de Cactus Communications a montré l’importance d’associer la technologie de l’intelligence artificielle et l’expertise humaine pour transformer la recherche scientifique. Ce rendez-vous a réuni des acteurs-clés du monde entier, prônant la diversité et la collaboration pour une science ouverte et éthique.

L’IA et l’expertise humaine : une synergie au service de la recherche

Editage combine la puissance de l’IA et la précision des experts humains. Cette alliance permet d’améliorer la qualité de la recherche et de faciliter la gestion des subventions. Pour les bailleurs de fonds, universitaires et chercheurs, la technologie d’Editage optimise la visibilité et la réputation des institutions dans le monde. Avec ces outils, la diffusion des connaissances s’accélère tout en restant fiable.

Editage met l’accent sur l’éthique et l’inclusion dans la science

Pour Editage, l’éthique et l’inclusion sont essentielles dans l’adoption de l’IA. Lors d’une table ronde baptisée « Financer la science à l’ère de l’IA », des experts internationaux ont discuté de ces enjeux. Selon Ruchi Chauhan, la démarche d’Editage repose sur un équilibre : l’IA complète l’humain, elle ne le remplace jamais. Ce modèle garantit une science plus ouverte, équitable et transparente.

Un événement mondial pour transformer l’édition savante

Cet événement a réuni des représentants de nombreux pays : Japon, Chine, Allemagne, Afrique du Sud, et d’autres. Ensemble, ils ont partagé des idées pour des collaborations internationales. Le professeur Dr Agus Haryono de BRIN a souligné le rôle décisif de l’IA et de l’humain pour une croissance fondée sur l’innovation. Les échanges ont confirmé le besoin d’outils technologiques éthiques pour maximiser l’impact social de la recherche.

En conclusion, Editage impose une vision forte pour l’avenir de l’édition scientifique. L’association entre l’intelligence artificielle et l’expertise humaine ouvre la voie à une recherche plus fiable et inclusive. Grâce à cette approche, Editage contribue activement à une science mondiale mieux partagée et respectueuse de l’éthique.

