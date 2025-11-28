iOS 27 : tout ce que l’on sait sur la prochaine mise à jour majeure d’Apple

L’année 2026 marquera une étape importante pour Apple avec la sortie d’iOS 27. Après plusieurs mises à jour spectaculaires, la firme de Cupertino semble vouloir revenir à l’essentiel : améliorer la stabilité, corriger les bugs et poser les bases d’une nouvelle génération d’innovations. Cependant, derrière cette volonté de simplification, Apple prépare aussi des nouveautés majeures. En particulier, pour son premier iPhone pliable et pour l’évolution de son intelligence artificielle maison.

Un calendrier déjà bien défini

Comme chaque année, Apple dévoilera iOS 27 lors de la conférence WWDC, prévue en juin 2026. Cet événement est le rendez-vous incontournable des développeurs et des passionnés de technologie. Après l’annonce officielle, une version bêta sera mise à disposition des développeurs, puis une bêta publique suivra en juillet. Cette phase de test permettra aux utilisateurs de découvrir les nouvelles fonctionnalités et de signaler les éventuels problèmes.

La sortie finale est attendue en septembre 2026, en même temps que la nouvelle génération d’iPhone. Apple respecte généralement ce calendrier, ce qui donne aux utilisateurs une bonne visibilité sur les étapes à venir. Ce rythme annuel permet aussi de maintenir une dynamique constante autour de l’écosystème iOS.

iOS 27 serait centrée sur la stabilité

Après plusieurs années de changements radicaux, Apple souhaite que iOS 27 soit avant tout une version fiable et performante. Les ingénieurs travaillent à réduire les bugs, supprimer les éléments inutiles et améliorer la fluidité générale du système. Cette approche est perçue comme une sorte de « reset ». Autrement dit, une pause nécessaire pour consolider les bases avant de repartir vers de nouvelles innovations.

Cette stratégie répond à une demande croissante des utilisateurs, souvent frustrés par des problèmes techniques dans les versions précédentes. En mettant la qualité au centre de ses priorités, Apple espère renforcer la confiance. La firme veut aussi offrir une expérience plus sereine au quotidien. iOS 27 pourrait ainsi devenir une version de référence, stable et durable, sur laquelle s’appuieront les futures évolutions.

L’iPhone pliable au cœur des nouveautés

L’une des grandes attentes liées à iOS 27 concerne l’arrivée du premier iPhone pliable, prévu pour septembre 2026. Avec un écran interne de 7,8 pouces et un écran externe de 5,5 pouces, ce nouveau format nécessitera des ajustements logiciels spécifiques. Apple devra repenser l’interface pour tirer parti de la surface supplémentaire et offrir une expérience fluide.

On peut s’attendre à des fonctionnalités inédites de multitâche et de gestion des fenêtres, adaptées à ce type d’appareil. L’objectif est de permettre aux utilisateurs de profiter pleinement de la flexibilité du design pliable. Et ce, tout en conservant la simplicité et l’élégance propres à iOS. Cette évolution pourrait marquer un tournant majeur dans l’histoire de l’iPhone, comparable à l’introduction du premier modèle en 2007.

Apple Intelligence : l’application Santé innove grâce à l’IA

iOS 27 intégrera de nouvelles avancées dans le domaine de l’intelligence artificielle, notamment au sein de l’application Santé. En effet, Apple travaille sur un agent intelligent capable d’analyser les données collectées par l’iPhone et l’Apple Watch pour fournir des explications claires et personnalisées. L’idée est de donner aux utilisateurs une meilleure compréhension de leurs indicateurs de santé. Par exemple, le rythme cardiaque ou encore la qualité du sommeil.

Cette IA pourrait aller jusqu’à « imiter » le rôle d’un médecin virtuel. Elle pourrait effectivement proposer des conseils basés sur les données disponibles. De plus, Apple prévoit également d’ajouter des vidéos explicatives pour aider les utilisateurs à interpréter les tendances.

Une nouvelle approche de la recherche en ligne

Parallèlement, Apple développe une plateforme baptisée « World Knowledge Answers ». Elle viserait à concurrencer les moteurs de recherche basés sur l’IA. Cette fonctionnalité pourrait être intégrée directement dans iOS 27. Cela offrira une alternative aux solutions existantes comme Perplexity. L’objectif est de proposer des réponses précises et contextualisées, en s’appuyant sur l’intelligence artificielle et l’écosystème Apple.

Si cette innovation se concrétise, elle pourrait transformer la manière dont les utilisateurs accèdent à l’information. En intégrant la recherche intelligente directement dans iOS, Apple renforcerait encore son contrôle sur l’expérience utilisateur. Cela réduira alors la dépendance aux services concurrents.

En tout cas, il reste encore plusieurs mois avant l’annonce officielle, et certaines fonctionnalités pourraient évoluer ou être abandonnées.