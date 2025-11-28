InformatiqueTest

Test – Biwin NV7400 : Un SSD PCIe Gen4 encore dans la course ?

Le SSD Biwin NV7400 se positionne comme une solution de stockage performante et polyvalente, pensée pour répondre aux besoins des utilisateurs exigeants, qu’ils soient joueurs, créateurs de contenu ou professionnels. Profitant de l’interface NVMe PCIe 4.0, il offre des débits soutenus et une réactivité remarquable, permettant de réduire les temps de chargement, d’accélérer les transferts de fichiers volumineux et d’améliorer la fluidité générale du système.

Unboxing et montage

Le packaging du NV7400 est relativement simple, comme tous les SSD NVME en règle générale. À la différence près qu’ici Biwin nous livre en supplément un petit tournevis, ainsi qu’une petite vis. C’est parfait pour une installation simple et rapide. L’emballage est plutôt qualitatif et surtout, le SSD est bien protégé contre les chocs durant le transport.

A contrario du dernier SSD testé sur Le Café Du Geek, le X570 Pro, nous sommes donc ici en présence d’un disque PCIe Gen 4, l’avant-dernière génération. De ce fait, il y a des grandes chances que votre matériel soit compatible afin d’exploiter tout le potentiel de ce NV7400. Pas de soucis si ce n’est pas encore le cas, la compatibilité avec PCIe Gen 3 est bien présente, mais les débits seront forcément limités.

oplus_262144

Performances

Avant de voir les résultats en conditions réelles, faisons déjà un petit récapitulatif des spécifications techniques. Le Biwin Black Opal NV7400 est un SSD PCIe Gen 4 utilisant le protocole NVMe 2.0. Il atteint jusqu’à 7 450 Mo/s en lecture et 6 500 Mo/s en écriture séquentielle, grâce à une mémoire NAND TLC premium et un cache DRAM pouvant aller jusqu’à 8 Go. Disponible jusqu’à 4 To, il propose une endurance maximale de 4 000 TBW (Nombre de To qu’il sera possible d’écrire) et une garantie de cinq ans. Son format M.2 2280 le rend compatible avec les plateformes Intel et AMD, tout en restant rétrocompatible PCIe 3.0. De plus, sachez qu’il dispose d’un ECC, permettant de corriger les éventuelles erreurs et corruption de données. On peut remarquer que la marque annonce un très gros TBW, notamment comparé à la concurrence.

512 Go1 To2 To4 To
Vitesse de lecture7 050 Mo/s7 400 Mo/s7 450 Mo/s7 400 Mo/s
Vitesse d’écriture4 200 Mo/s6 500 Mo/s6 500 Mo/s6 500 Mo/s
IOPS lecture800 0001 000 0001 000 000900 000
IOPS écriture800 000900 000900 000900 000
TBW5001 0002 0004 000

Après la théorie, place désormais à la pratique avec une mise en condition réelle. Ici, nous allons utiliser les logiciels ATTO Disk Benchmark et CrystalDiskMark. Ces derniers permettent de calculer les débits réels avec différentes tailles de fichiers et différents scénarios. Ici, ce sont principalement les débits maximaux qui vont nous intéresser, afin de valider si la marque est honnête !

Et pour le coup, Biwin ne s’est pas trompé dans les débits indiqués. Comme vous pouvez le voir, sur CrystalDiskMark, on obtient des débits allant jusqu’à 7 137 Mo/s en lecture et 6 456 Mo/s en écriture. Les débits sur ATTO Disk Benchmark sont légèrement plus faibles. Pari réussi pour la marque, encore peu connue en France. La température est également un sujet important, afin d’être sûr de profiter au maximum des performances du produit. Ici, le disque n’a jamais dépassé les 45°C en utilisation.

Conclusion

Biwin nous propose ici un très bon SSD NVME de quatrième génération, PCIe Gen 4, avec des excellents débits. Le packaging est complet et parfait pour une installation facilitée, même pour les moins initiés. En termes de performances, le NV7400 est dans le haut du panier sur le marché, au-dessus de certaines marques bien plus connues. Et le prix est excellent, avec un tarif affiché juste sous la barre des 125€ sur Amazon, pour la version 2 To.

Biwin Black Opal NV7400 M.2 PCIe Gen4 SSD 2 to - Vitesse de Lecture jusqu'à 7400 Mo/s
125€

Résumé

Biwin nous propose ici un très bon SSD NVME de quatrième génération, PCIe Gen 4, avec des excellents débits. Le packaging est complet et parfait pour une installation facilitée, même pour les moins initiés. En termes de performances, le NV7400 est dans le haut du panier sur le marché, au-dessus de certaines marques bien plus connues. Et le prix est excellent, avec un tarif affiché juste sous la barre des 125€ sur Amazon, pour la version 2 To.

  • Performances synthétiques - 9/10
    9/10
  • Performances en usage réel - 9/10
    9/10
  • Endurance et fiabilité - 9/10
    9/10
Globalement
9/10
9/10

Pour

  • Une endurance et une longévité élevée
  • De très bons débits

Contre

