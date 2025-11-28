Liminal Point : le survival-horror dévoile un troisième trailer glaçant

2026 risque de devenir le rendez-vous des fans de jeux d’horreur ! Tandis que Capcom est en train de peaufiner le neuvième opus de Resident Evil, HideWorks vient de publier la troisième bande-annonce officielle de son survival-horror Liminal Point, révélant également des éléments clés de son intrigue et de son gameplay. Au menu : un nouveau personnage, des monstres inédits et un aperçu d’un affrontement contre un boss.

Liminal Point, au croisement de Resident Evil et Silent Hill

Le trailer remet en scène Lyra, l’héroïne du jeu, alors qu’elle revient sur l’île brumeuse d’Ashen Point après un message mystérieux lié à la disparition de son amie Mira. Cette fois, la narration gagne en profondeur avec l’arrivée d’un nouveau personnage : Zane, ancien batteur du groupe auquel appartenaient Lyra et Mira. Sa révélation crée un nouveau point d’ancrage émotionnel dans l’intrigue, tissant davantage de liens entre passé, traumatisme et surnaturel.

Si les influences de Resident Evil, Silent Hill et Signalis sont visibles, HideWorks semble déterminé à imposer sa propre identité visuelle. La bande-annonce montre en effet de nouveaux types d’ennemis, dont les silhouettes difformes et les mouvements désarticulés s’éloignent du cliché du simple zombie. Ces créatures semblent puiser dans la peur psychologique, s’apparentant à des incarnations cauchemardesques plutôt qu’à des adversaires purement organiques.

Autre révélation majeure du trailer : une séquence évoquant ce qui semble être le premier combat de boss. L’affrontement, court mais intense, met en avant une créature imposante, dont la présence seule instaure une rupture de rythme. Cette démonstration laisse espérer un bestiaire riche en moments forts, soutenus par un level design capable d’alimenter la montée en tension.

Appréciez la bande-annonce de Liminal Point dans la vidéo ci-dessous :

Liminal Point sortira sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series courant 2026. En attendant, les fans peuvent déjà ajouter le jeu à leur wishlist.