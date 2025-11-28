Cybersécurité opérateurs téléphonie mobile : alerte sur les risques et coûts croissants

La cybersécurité des opérateurs de téléphonie mobile devient un sujet majeur dans un monde digitalisé. Un nouveau rapport de la GSMA alerte sur la hausse rapide des coûts et des risques pour les opérateurs. Cette situation est surtout liée à une réglementation fragmentée qui complexifie la sécurité du secteur.

Les coûts de la cybersécurité explosent pour les opérateurs mobiles

Les opérateurs mobiles dépensent chaque année entre 15 et 19 milliards de dollars pour leur cybersécurité. Selon la GSMA, ce montant pourrait atteindre jusqu’à 42 milliards de dollars d’ici 2030. Malgré ces dépenses, beaucoup de ressources partent dans des procédures administratives imposées par différentes réglementations. Celles-ci n’apportent pas toujours une réelle amélioration de la sécurité. Ainsi, les opérateurs peinent à se concentrer sur la protection réelle des réseaux.

L’impact d’une réglementation fragmentée sur la cybersécurité

La fragmentation de la réglementation crée de nombreux défis. Certains opérateurs font face à des obligations contradictoires, venant de plusieurs agences. Cette situation les oblige à remplir plusieurs rapports pour un même incident, souvent avec des formats différents. En conséquence, jusqu’à 80 % du temps de certaines équipes de cybersécurité est dédié à la conformité. Ce temps ne sert donc pas à détecter ou à répondre à des menaces réelles. Cela augmente les risques et les coûts pour les opérateurs.

Six principes clés pour une réglementation efficace et harmonisée

La GSMA propose six principes pour améliorer la régulation :

Harmonisation : aligner les politiques sur les normes internationales.

: aligner les politiques sur les normes internationales. Cohérence : éviter les doublons et les conflits de règles.

: éviter les doublons et les conflits de règles. Baser la régulation sur les risques plutôt que sur la conformité pure.

plutôt que sur la conformité pure. Collaboration : encourager le dialogue entre gouvernements et opérateurs.

: encourager le dialogue entre gouvernements et opérateurs. Sécurité dès la conception : prévoir la résilience dès le départ.

: prévoir la résilience dès le départ. Renforcement des capacités : former les autorités à gérer la cybersécurité.

La GSMA insiste : seule une approche coordonnée permettra d’assurer la sécurité des réseaux pour tous.

Pour conclure, la cybersécurité des opérateurs de téléphonie mobile fait face à des défis majeurs. Les coûts et les risques augmentent à cause de régulations complexes et non harmonisées. La GSMA appelle à une collaboration internationale et à des règles plus simples pour protéger efficacement les utilisateurs et les infrastructures mobiles. Prioriser l’harmonisation est essentiel pour bâtir un avenir numérique sûr et résilient.

