Test – Biwin X570 Pro : Un SSD PCIe 5.0 performant et abordable

Le SSD Biwin X570 Pro se présente comme une solution de stockage moderne, pensée pour offrir performances, fiabilité et rapidité aux utilisateurs exigeants. Grâce à son interface NVMe PCIe 4.0, il exploite tout le potentiel des plateformes les plus récentes, garantissant des vitesses de lecture et d’écriture élevées, idéales pour le jeu, la création multimédia ou les applications professionnelles.

Unboxing et montage

Le packaging du X570 Pro est relativement simple, comme tous les SSD NVME en règle générale. À la différence près qu’ici Biwin nous livre en supplément un petit tournevis, ainsi qu’une petite vis. C’est parfait pour une installation simple et rapide. L’emballage est plutôt qualitatif et surtout, le SSD est bien protégé contre les chocs durant le transport.

Avant la mise en place du SSD, qui est des plus classiques, il faudra bien vérifier que votre carte mère est compatible. En effet, nous sommes ici en présence d’une SSD NVME PCIe 5.0 de dernière génération, votre carte doit donc être capable d’exploiter au maximum votre disque. Il sera toutefois possible de le brancher sur un port d’ancienne génération, mais vous n’aurez alors pas les débits annoncés.

Performances

Avant de voir les résultats en conditions réelles, faisons déjà un petit récapitulatif des spécifications techniques. Le Biwin Black Opal X570 Pro est un SSD PCIe Gen 5 ×4 utilisant le protocole NVMe 2.0, conçu pour offrir des performances extrêmes. Il atteint jusqu’à 14 000 Mo/s en lecture et 13 000 Mo/s en écriture séquentielle, grâce à une mémoire NAND TLC premium et un cache DRAM pouvant aller jusqu’à 8 Go. Disponible jusqu’à 4 To, il propose une endurance maximale de 6 000 TBW (Nombre de To qu’il sera possible d’écrire) et une garantie de cinq ans. Son format M.2 2280 le rend compatible avec les plateformes Intel et AMD, tout en restant rétrocompatible PCIe 3.0/4.0. On peut remarquer que la marque annonce un très gros TBW, notamment en comparaison à la concurrence.

1 To 2 To 3 To 4 To Vitesse de lecture 14 000 Mo/s 14 000 Mo/s 14 000 Mo/s 14 000 Mo/s Vitesse d’écriture 10 500 Mo/s 13 000 Mo/s 13 000 Mo/s 13 000 Mo/s IOPS lecture 1 600 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000 IOPS écriture 1 600 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000 TBW 750 1 500 3 000 6 000

Après la théorie, place désormais à la pratique avec une mise en condition réelle. Ici, nous allons utiliser les logiciels ATTO Disk Benchmark et CrystalDiskMark. Ces derniers permettent de calculer les débits réels avec différentes tailles de fichiers et différents scénarios. Ici, ce sont principalement les débits maximaux qui vont nous intéresser, afin de valider si la marque est honnête ! De plus, sachez que ce X570 Pro dispose d’un ECC, permettant de corriger les éventuelles erreurs et corruption de données.

Et pour le coup, Biwin ne s’est pas trompé dans les débits annoncés. Comme vous pouvez le voir, sur ATTO Disk Benchmark, on obtient des débits allant jusqu’à 13 900 Mo/s en lecture et 12 600 Mo/s en écriture. Les débits sur CrystalDiskMark sont légèrement plus faibles. Pari réussi pour la marque, encore peu connue en France. La température est également un sujet important, afin d’être sûr de profiter au maximum des performances du produit. Ici, le disque n’a jamais dépassé les 56°C en utilisation.

Conclusion

Biwin nous propose ici un très bon SSD NVME de dernière génération, PCIe Gen5, avec des excellents débits. Le packaging est complet et parfait pour une installation facilitée, même pour les moins initiés. En termes de performances, le X570 Pro est dans le haut du panier sur le marché, au-dessus de certaines marques bien plus connues. Le prix est donc en conséquence, vous vous en doutez, avec un tarif affiché juste sous la barre des 200€ sur Amazon, pour la version 2 To.

Produit disponible sur Biwin Black Opal X570 Pro Disque SSD 2 to Gen5 × 4 Vitesse de Lecture jusqu'à 14 000 Mo/s, NVMe M.2 2280 PCIe Disque SSD de Jeu Interne avec contrôleur de 6 nm pour Ordinateur Portable et Ordinateur

Voir l'offre 199,99 €