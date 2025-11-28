TUTO – Comment supprimer son compte Disney+ ?

Vous souhaitez mettre fin à votre compte Disney+ ? Entre la hausse des prix, l’arrivée de la publicité et la fin du partage de compte, beaucoup d’abonnés se posent la question. D’ailleurs, fermer son compte peut sembler compliqué, mais la procédure est en réalité assez simple si l’on suit les étapes dans le bon ordre. Ce guide vous explique tout ce qu’il faut savoir avant de supprimer votre compte. Mais aussi, comment résilier votre abonnement et comment effacer vos données de manière définitive.

Ce qu’il faut savoir avant de supprimer son compte

Supprimer un compte Disney+ n’est pas une action anodine. En procédant à cette suppression, toutes vos informations personnelles comme votre adresse e-mail, votre nom et vos préférences disparaîtront de la base de données. De plus, les profils créés sur votre compte, avec leurs avatars et leurs réglages, seront également effacés. Par ailleurs, les données liées à votre utilisation seront anonymisées. Autrement dit, elles ne pourront plus être reliées à votre identité.

Il est aussi important de noter que vous serez retiré des listes de diffusion marketing de Disney+. Vous ne recevrez donc plus d’e-mails promotionnels. Cependant, la suppression du compte ne peut pas être effectuée directement. En effet, avant de supprimer votre compte, vous devez d’abord résilier votre abonnement en cours, qu’il soit mensuel ou annuel. Sans cette résiliation préalable, l’option de suppression n’apparaît pas dans votre espace personnel.

La résiliation de l’abonnement est la première étape indispensable. Elle peut être réalisée à tout moment. Néanmoins, elle ne prend effet qu’à la fin de la période de facturation déjà réglée. Autrement, vous garderez l’accès à Disney+ jusqu’à la date de fin de votre cycle de paiement, même après avoir demandé la résiliation.

Pour résilier, il suffit de se connecter à son compte Disney+ via un navigateur web. Ensuite, cliquez sur votre photo de profil en haut à droite, puis accédez à la section « Compte ». Dans l’encadré « Abonnement », sélectionnez votre offre et cliquez sur « Résilier l’abonnement ». Vous pouvez indiquer la raison de votre départ, mais ce n’est pas obligatoire.

Une fois validée, la demande stoppe les prélèvements futurs. Cependant, di vous avez souscrit via un opérateur ou une plateforme tierce, la procédure peut varier. Dans ce cas, nous vous conseillons de consulter le centre d’aide du prestataire ou de le contacter directement.

Les étapes à suivre pour supprimer son compte Disney+

Une fois l’abonnement résilié, vous pouvez enfin supprimer votre compte. Cette opération se fait également depuis un navigateur web. Pour ce faire :

Connectez-vous à votre compte

Cliquez sur votre profil et accédez à la section « Compte ».

». Faites défiler jusqu’à « Paramètres » et sélectionnez « Supprimer le compte ».

Si cette option n’apparaît pas, cela signifie que votre abonnement est encore actif et doit être résilié avant de poursuivre.

», saisissez l’adresse e-mail associée et votre mot de passe. Vous recevrez ensuite un e-mail contenant un code de vérification à six chiffres.

Entrez ce code pour confirmer votre identité et cliquez sur « Supprimer » pour finaliser la demande.

Si vous êtes facturé directement par Disney+, vous garderez l’accès à la plateforme jusqu’à la fin de la période de facturation en cours. En revanche, si votre abonnement passe par un service tiers, l’accès sera coupé immédiatement.

Que se passe-t-il après la suppression ?

Une fois la procédure terminée, votre compte est définitivement supprimé dans les jours qui suivent. Toutes vos données personnelles disparaissent et vous ne pourrez plus accéder à vos anciens profils. Si vous changez d’avis, il est possible de contacter rapidement le service client Disney+ pour tenter de récupérer l’accès. Toutefois, cette option reste limitée dans le temps.

En suivant les étapes décrites, vous pouvez effectuer cette suppression en toute tranquillité et sans mauvaise surprise. Pour aller plus loin, découvrez aussi comment éviter les réabonnements automatiques et protéger votre budget.