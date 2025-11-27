ChatGPT lance un assistant shopping intelligent pour simplifier vos achats en ligne

Avec l’arrivée des grandes promotions de fin d’année, OpenAI enrichit ChatGPT d’une nouvelle fonctionnalité dédiée au shopping. Cet assistant intelligent permet de comparer des produits, trouver des cadeaux et repérer des bonnes affaires en quelques secondes. Il est accessible à tous les utilisateurs, même avec un compte gratuit. De plus, il promet de transformer la manière dont nous faisons nos recherches avant d’acheter.

Un outil pensé pour comparer et personnaliser vos recherches

Le nouvel assistant shopping de ChatGPT repose sur un modèle spécialisé, conçu pour répondre aux questions liées au commerce. L’utilisateur peut demander, par exemple, le meilleur aspirateur silencieux pour un petit appartement ou une alternative moins chère à une robe repérée en ligne. L’IA pose des questions complémentaires afin de préciser les critères et proposer des résultats plus pertinents.

Cette approche interactive rend la recherche plus fluide et personnalisée. D’ailleurs, les utilisateurs de ChatGPT Pulse bénéficient même de recommandations proactives. Elles se présentent sous forme de cartes qui suggèrent des guides d’achat adaptés à leurs besoins. Apparemment, l’objectif serait d’offrir une expérience proche d’un conseiller personnel. L’IA serait alors capable de synthétiser des informations fiables et de gagner du temps lors des comparaisons.

Cet assistant de ChatGPT qui peut répondre aux catégories les plus demandées

L’assistant est alimenté par une version optimisée du modèle GPT-5 mini, entraînée pour analyser des sites de confiance et fournir des détails précis sur les produits. OpenAI souligne que l’outil est particulièrement efficace dans des domaines comme l’électronique, la beauté ou les appareils ménagers.

Cependant, la société rappelle que l’outil n’est pas infaillible. En effet, les informations sur les prix ou la disponibilité peuvent parfois être approximatives. Les utilisateurs sont donc encouragés à vérifier directement sur les sites marchands avant de finaliser leurs achats. En tout cas, cette innovation montre que les géants de la tech, comme Google, investissent massivement dans l’intégration de l’IA au service du commerce en ligne.