Test- Rowenta X-Clean 2: Tout-en-un pratique

Le Rowenta X-Clean 2 se présente comme un aspirateur-laveur sans fil / 2-en-1 (aspiration + lavage) destiné à simplifier l’entretien des sols durs. On ne présente plus la marque Rowenta, célèbre marque d’aspirateur du Groupe Seb, l’un des derniers fabricants français de petit électroménager. Avec le X-Clean 2, il s’adresse aux foyers recherchant un nettoyage plus complet qu’un simple aspirateur balai, mais sans passer à un appareil robotisé ou industriel. Son argument principal : « gain de temps assuré » selon l’intitulé produit.

Notre avis en bref

Le Rowenta X-Clean 2 est un aspirateur-laveur sans fil qui tient globalement ses promesses : il aspire efficacement les saletés du quotidien tout en nettoyant les sols durs en un seul passage. Facile à prendre en main, il séduit par sa maniabilité, son design pratique et un entretien simplifié.

Ce n’est pas le plus puissant du marché, ni le plus endurant, mais il offre un excellent rapport qualité/prix pour un usage domestique régulier. Les utilisateurs à la recherche d’un appareil simple, efficace et sans contraintes y trouveront leur compte.

Fiche technique

Usage Sols durs Batterie Lithium-ion Autonomie jusqu’à 35 min en mode ECO

jusqu’à 20 min en mode Max Réservoir eau propre 0,73L Réservoir eau sale 0,44L Mode auto-nettoyage Oui mais sans séchage Temps de recharge 4h30 Accessoires Rouleau et filtre Poids 5 kg ressenti 1,1 kg Dimensions 28 x 21 x 115 cm

Unboxing du Rowenta X-Clean 2

Dès l’ouverture du carton, le Rowenta X-Clean 2 donne une impression de sérieux. L’emballage est soigné, avec chaque élément bien calé dans son compartiment. On retrouve :

le bloc principal de l’aspirateur-laveur, déjà partiellement assemblé,

la station de recharge compacte,

le réservoir d’eau propre et celui pour l ’eau sale, clairement identifiés,

’eau sale, clairement identifiés, la brosse rotative principale,

ainsi qu’un petit manuel clair pour la mise en route.

Le montage ne prend que quelques minutes. Il suffit de clipser la poignée, d’emboîter le réservoir et d’installer la brosse. L’ensemble paraît robuste et bien ajusté, fidèle à la réputation de Rowenta en matière de qualité de fabrication.

La première bonne surprise vient du design épuré et de la légèreté relative de l’appareil, qui inspire confiance sans paraître massif. En main, la poignée est ergonomique, les boutons bien placés, et le système de réservoirs se retire facilement pour le remplissage ou le vidage.

Bref, un unboxing sans mauvaise surprise : tout est prêt pour commencer à tester la bête dès la sortie du carton.

Performance & efficacité du Rowenta X‑Clean 2

Aspiration & lavage

Le Rowenta X-Clean 2 présente une double fonction : aspiration + lavage sur sols durs. La marque annonce un nettoyage « 2 fois plus rapide » grâce aux modes ECO et MAX. Pour changer de mode, l’aspirateur laveur dispose d’un écran LED au guidon. Il affiche le mode, l’état de la batterie et les alertes.

Aussi, pour les taches, il est nécessaire de passer en mode MAX et de passer plusieurs fois pour un bon résultat. Le rouleau auto-propulsé et la brossette latérale sont des atouts pour les plinthes et les zones difficiles d’accès.

Toutefois, son efficacité reste tournée vers les surfaces sols durs, carrelage, parquet, et moins adaptée aux tapis ou moquettes épaisses.

Maniabilité & temps d’utilisation.

L’appareil est annoncé à 1,1 kg ressenti à l’usage, ce qui est plutôt léger et permet de passer sous les meubles et de manœuvrer facilement.

Grâce à la propulsion du rouleau, il glisse avec un minimum d’effort, ce qui améliore nettement le confort d’utilisation.

Autonomie et entretien du Rowenta X-Clean 2

En mode ECO, le Rowenta X-Clean 2 peut fonctionner jusqu’à 35 minutes et environ 20 minutes en mode MAX selon certaines sources.

Pour un logement de taille moyenne, cela paraît suffisant pour nettoyer plusieurs pièces ; pour des surfaces très grandes, il faudra peut-être prévoir une recharge ou un passage en deux fois.

En ce qui concerne l’entretien du Rowenta X-Clean 2, les réservoirs sont bien dimensionnés pour un usage domestique : 0,73 L pour l’eau propre, 0,44 L pour l’eau sale.

De plus, il dispose d’ un cycle d’auto-nettoyage (~90 secondes) pour la brosse/rouleau, ce qui aide à maintenir l’efficacité et l’hygiène. En revanche, il n’y a pas de dispositif de séchage automatique de la serpillère. Aussi, même avec auto-nettoyage, il est recommandé de démonter la brosse/rouleau et de la nettoyer plus en profondeur à raison d’environ 1 fois par semaine si usage régulier.

Pour nettoyer le Rowenta X-Clean 2,il est nécessaire de retirer les poils/cheveux, fibres enroulées, puis rincer la brosse à l’eau tiède avec un peu de liquide vaisselle doux, puis bien rincer.

De plus, comme tout aspirateur de cette catégorie, les filtres sont à nettoyer ou changer régulièrement.

Conclusion

En somme, avec le Rowenta X-Clean 2, la marque française signe un appareil polyvalent qui simplifie réellement l’entretien des sols du quotidien. Sans fil, maniable et capable d’aspirer et de laver en un seul passage, il s’impose comme un allié pratique pour les foyers à la recherche d’efficacité et de gain de temps.

Ses atouts majeurs résident dans sa facilité d’utilisation et son bon rapport qualité/prix (279,99 € sur Amazon). Certes, son autonomie et son entretien restent perfectibles face à des modèles plus onéreux, mais le X-Clean 2 assume pleinement son positionnement milieu de gamme : simple, efficace et accessible.

En résumé, c’est un choix judicieux pour les sols durs dans un appartement ou une petite maison.

