Concirrus Property booste la rapidité de la souscription immobilière

Le monde de l’assurance évolue à grande vitesse grâce à l’intelligence artificielle. Aujourd’hui, Concirrus Property révolutionne la souscription immobilière. Cette nouvelle plateforme, enrichie par l’IA, promet de transformer un processus fastidieux en une expérience simple et rapide pour les assureurs et les MGA.

Traditionnellement, demander un devis d’assurance prenait plusieurs jours. Avec Concirrus Property, cela ne prend plus que quelques minutes. La plateforme utilise l’IA pour enrichir instantanément les informations reçues. Ainsi, les souscripteurs reçoivent tous les détails nécessaires en quelques secondes. Cela leur permet d’être les premiers à proposer un devis et de gagner plus de contrats.

Les bénéfices de l’IA pour les assureurs et les MGA

Cette solution va bien plus loin que la simple automatisation. Elle offre :

98 % de gain de temps entre la demande et l’émission du devis

entre la demande et l’émission du devis Élimination de la saisie manuelle et des erreurs

Visibilité en temps réel sur le risque et l’exposition

Amélioration du taux de transformation des devis

Pour les équipes, cela signifie traiter plus de demandes sans augmenter les effectifs ni les coûts.

une solution dédiée aux risques immobiliers complexes

Concirrus Property cible les risques très spécifiques et variés du marché immobilier. Elle s’adresse aux assureurs qui couvrent :

l’immobilier commercial

les portefeuilles à haute valeur ajoutée

les propriétés industrielles ou résidentielles

les constructions, biens vacants ou exposés aux catastrophes

Grâce à une analyse avancée des données et une géolocalisation précise, les souscripteurs gèrent mieux les portefeuilles et les risques.

En résumé, Concirrus Property marque un tournant pour l’assurance immobilière professionnelle. Cette innovation permet de simplifier la souscription, d’augmenter la rapidité et d’améliorer la précision des devis. L’IA devient ainsi un allié incontournable pour répondre vite, mieux évaluer les risques et bâtir des portefeuilles rentables. Les assureurs entrent dans une nouvelle ère, où la technologie devient le gage de compétitivité.

