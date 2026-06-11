Révolutionnaire : z-emotion dynamise la mode en 3D pour un futur créatif et efficace

La révolution digitale n’épargne plus la mode. z-emotion, véritable pionnier du fashion-tech, débarque en force à Paris pour VIVATECH 2026. Derrière son moteur physique exclusif ZELUS se cache une technologie déjà adoptée par de grands noms comme Louis Vuitton et Nike. Objectif : imposer ses solutions 3D partout, des studios de création aux boutiques en ligne, en passant par le metaverse et le gaming.

Quand l’intelligence artificielle habille la mode

z-emotion fait tomber toutes les frontières entre l’intelligence artificielle et la simulation 3D textile. En effet, leur moteur ZELUS ne se contente pas de créer de jolis visuels ; il reproduit avec une précision bluffante le poids, la texture et le mouvement des tissus, en temps réel. Ainsi, pour les créateurs, c’est la fin des prototypes coûteux et des cycles de développement interminables. De plus, les équipes gagnent du temps, économisent des ressources et modernisent un secteur longtemps figé dans l’analogique.

Cette technologie ne reste pas dans les labos ! De Hong Kong aux Etats-Unis, z-emotion fournit déjà ses solutions à des leaders mondiaux, prouvant que son moteur physique s’intègre parfaitement à la réalité de la fabrication de vêtements ou à la production de contenu numérique.

Un éventail de solutions pour toutes les industries créatives

Au cœur de VIVATECH 2026, z-emotion va mettre en avant plusieurs outils. Tout d’abord, z-weave révolutionne la création de vêtements digitaux, de la conception de motifs à la génération de contenus, avec un module d’essayage virtuel et la personnalisation instantanée des produits pour l’e-commerce. Par ailleurs, pour la 3D avancée, le plugin z-maya booste Autodesk Maya avec une simulation textile ultra-réaliste, taillée pour les boîtes de VFX ou les studios de jeux vidéo. Enfin, z-unreal allie Machine Learning et graphismes temps réel pour habiller avatars et personnages dans Unreal Engine — le terrain rêvé pour le metaverse et la mode immersive.

Ces innovations, déjà au service de géants comme EA, LG ou ZEPETO, font mouche en Amérique, en Asie mais aussi en Europe. Les marques de mode, les développeurs, et les créateurs de contenus digitaux peuvent désormais s’offrir une expérience unique, que ce soit pour un essayage virtuel, une présentation interactive ou la production de vêtements digitaux à grande échelle.

Avec sa présence remarquée à VIVATECH, z-emotion vise désormais l’Europe de l’ouest et les grands marchés du luxe. Son ambition résonne : étendre ses réseaux locaux de revendeurs et partenaires pour conquérir de nouveaux territoires. À la croisée des univers physiques et numériques, la marque veut incarner le standard mondial pour la mode, l’e-commerce et le gaming.

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