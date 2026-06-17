Samsung lance le Galaxy Book 6 Edge : la révolution Snapdragon X2 Elite est en marche

Samsung enrichit sa gamme d’ordinateurs portables avec une nouvelle déclinaison majeure. Le géant sud-coréen introduit le Galaxy Book 6 Edge, un modèle qui bouscule les standards de la marque. Cette machine délaisse les traditionnels processeurs Intel au profit de la toute dernière architecture ARM de Qualcomm. Cette intégration stratégique propulse l’appareil dans l’ère de l’informatique portable ultra-performante et optimisée pour l’intelligence artificielle.

Samsung Galaxy Book 6 Edge : une puissance de calcul inédite dédiée à l’intelligence artificielle

Le cœur de ce nouvel ordinateur abrite le processeur de pointe Snapdragon X2 Elite. Ce composant intègre une unité de traitement neuronal appelée NPU. Samsung affirme que ce processeur révolutionnaire délivre une puissance phénoménale atteignant 80 TOPS pour les calculs d’intelligence artificielle. Ce score double les performances de la génération précédente de PC Copilot+. L’appareil gère ainsi de manière instantanée les requêtes locales complexes sous Windows 11. Pour compléter cette configuration, la marque propose une version unique équipée de 16 Go de mémoire vive LPDDR5X et d’un espace de stockage généreux de 1 To sur un disque SSD.

Un affichage tactile 3K d’une clarté absolue en extérieur

Le constructeur équipe son fleuron d’un écran tactile Dynamic AMOLED 2X de 16 pouces. Cette dalle d’une résolution 3K affiche 2880 par 1800 pixels pour un confort visuel optimal. Le verre de protection intègre la technologie Corning Gorilla Glass avec un traitement anti-reflet DX très performant. Les utilisateurs peuvent donc travailler en plein soleil sans la moindre gêne visuelle. Un système d’ajustement automatique adapte en permanence la luminosité ainsi que le contraste de l’affichage. De plus, le taux de rafraîchissement adaptatif monte jusqu’à 120 Hz pour garantir une fluidité parfaite des animations.

Une connectivité moderne et une autonomie record de 22 heures

L’efficacité énergétique de la puce ARM permet d’atteindre une endurance exceptionnelle. Samsung promet ainsi jusqu’à 22 heures consécutives de lecture vidéo sur une seule charge. Le bloc d’alimentation de 65W fourni permet de regagner 40 % de batterie en seulement 30 minutes de charge. Malgré cette autonomie géante, le châssis conserve une finesse incroyable de 12,3 millimètres pour un poids plume de 1,55 kg. La connectique s’avère particulièrement généreuse pour un format si compact. La machine propose un port HDMI 2.1, un lecteur de cartes microSD, un port USB 3.2 ainsi que deux ports USB 4.0 à haute vitesse. Une prise jack combo micro-casque complète l’ensemble, tandis que les connexions sans fil s’appuient sur le Wi-Fi 7 et le Bluetooth 5.4.

Une intégration logicielle parfaite au sein de l’écosystème Galaxy

Le constructeur soigne l’interconnectivité entre ses différents appareils connectés. En effet, le Galaxy Book 6 Edge communique nativement avec les smartphones et les tablettes de la marque. Les utilisateurs peuvent transférer leurs documents et leurs clichés sans aucun câble grâce à la fonction de partage de stockage sans fil.

En outre, le système audio s’appuie sur quatre haut-parleurs certifiés Dolby Atmos pour une immersion sonore totale. Le catalogue de la marque montre une réelle cohérence technologique à travers ses sorties récentes. D’ailleurs, les rumeurs indiquent que Samsung prépare une Galaxy Watch 9 Classic surprise dotée de l’intelligence artificielle Gemini. Cela renforcera l’interaction globale de cet écosystème mobile connecté.

Prix et disponibilité du nouveau fleuron de Samsung

Cette configuration haut de gamme cible en priorité le marché européen et nord-américain pour son lancement immédiat. Le constructeur commercialise ce modèle unique de Galaxy Book 6 Edge au tarif officiel de 2 100 dollars.

L’achat s’effectue directement sur la boutique en ligne officielle de Samsung. Par ailleurs, les consommateurs peuvent également bénéficier de remises grâce au programme de reprise d’anciens matériels mis en place par le fabricant.