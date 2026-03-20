Samduo lance Nex : une avancée positive pour l’énergie à domicile

Samduo fait sensation sur le marché européen avec le lancement de la gamme Nex. Cette nouveauté a été présentée lors de Solar Solutions International 2026 à Amsterdam. Avec ces solutions, la marque souhaite rendre l’indépendance énergétique accessible à tous dans les foyers en Europe. Faisons le point sur ces innovations stratégiques.

Lancement de la gamme Nex : une révolution pour l’Europe

La venue de Samduo en Europe tombe à pic avec l’évolution des politiques énergétiques. Par exemple, aux Pays-Bas, la suppression du comptage net obligera bientôt les ménages à opter pour des solutions innovantes. En Allemagne, la suppression de la TVA sur certaines installations encourage aussi l’adoption de nouvelles technologies. Dans ce contexte, Samduo répond à une réelle demande du marché.

Des solutions plug-and-play pour l’indépendance énergétique

Les produits Nex E6000 et Nex E6000H misent sur une installation simple et rapide. Grâce à la fonction plug-and-play, quelques minutes suffisent pour commencer à stocker de l’énergie. C’est une avancée majeure pour les utilisateurs qui veulent être autonomes rapidement. En outre, l’intégration Open API permet de connecter facilement les systèmes de Nex à d’autres plateformes existantes dans la maison.

Le Nex E6000 et E6000H : compacts, puissants et connectés

Le Nex E6000 se distingue par son design ultra-fin (11,9 cm) qui cache une technologie complète. Il intègre un système BMS, un onduleur et une batterie de 6kWh pour un usage quotidien. L’appareil prend en charge jusqu’à 8 000 cycles de vie et favorise une charge rapide bidirectionnelle de 2 600 W. Le Nex E6000H est un modèle pensé pour la gestion de secours et la connexion à plusieurs appareils grâce à PowerMesh™. Jusqu’à 15 appareils peuvent être reliés sur la même plateforme, rendant la maison plus intelligente et sécurisée.

Avec la gamme Nex, Samduo marque un tournant dans la manière de stocker et de gérer l’énergie à domicile. Pratiques, flexibles et connectées, ces solutions s’adressent à tous ceux qui veulent reprendre le contrôle de leur consommation. Samduo, fort de ses 20 ans d’expertise, semble bien parti pour devenir un acteur phare de la transition énergétique en Europe.

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