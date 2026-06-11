Le catalogue PS Plus Extra et Premium de juin s’enrichit avec Final Fantasy XVI, Sonic X Shadow Generations et bien d’autres encore

Le mois de juin s’annonce particulièrement généreux en AAA pour les abonnés PlayStation Plus. Sony vient de dévoiler la nouvelle sélection de jeux intégrant les catalogues Extra et Premium, avec une programmation portée par plusieurs poids lourds du jeu vidéo récent. Cette nouvelle vague met également en avant des expériences variées allant du RPG narratif à l’action-aventure, en passant par le MMO. Abonnés PS Plus, voici un tour d’horizon de ce qui vous attend pour ce mois.

Final Fantasy XVI, la tête d’affiche du mois

Sans surprise, Final Fantasy XVI constitue l’arrivée la plus marquante de cette sélection. Développé par Square Enix, le seizième épisode principal de la saga suit la même route que son prédécesseur pour proposer un système de combat résolument orienté action.

L’histoire suit Clive Rosfield, l’héritier du duché de Rosaria. Sa vie bascule après une tragédie impliquant les puissants Primordiaux, appelés Eikons. Dans un monde ravagé par les conflits politiques et les luttes de pouvoir, Clive entreprend une quête de vengeance qui l’amènera à remettre en question l’ordre établi de Valisthéa.

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Sonic X Shadow Generations

Cette édition combine une version modernisée de Sonic Generations et une campagne inédite entièrement consacrée à Shadow. Le récit explore le passé du rival de Sonic, confronté une nouvelle fois à son ennemi juré Black Doom. Vous aurez droit à des séquences narratives inédites ainsi que des niveaux inspirés des plus grands classiques de la franchise. De quoi occuper vos soirées pour ce mois de juin !

Kingdom Come: Deliverance, une immersion historique unique

Les amateurs de RPG pourront également s’en donner à coeur joie sur PS Plus pour ce mois de juin avec Kingdom Come: Deliverance avant de se lancer dans sa suite. L’aventure se déroule dans la Bohême du XVe siècle et suit Henry, fils d’un forgeron dont le village est détruit lors d’une invasion. Propulsé au cœur d’une guerre civile, le jeune homme devra survivre, gagner en influence et participer aux grands événements qui façonnent son époque. Fidèle à sa réputation, le jeu mise sur une reconstitution historique minutieuse et un réalisme rarement vu dans le genre.

D’autres aventures au programme PS Plus de juin

La sélection PS Plus de juin accueille également Life is Strange: Double Exposure. Le jeu marque le retour de Max Caulfield, capable de naviguer entre différentes réalités pour résoudre un mystérieux meurtre et empêcher une nouvelle tragédie.

Les amateurs de gestion pourront quant à eux prendre les commandes de leur exploitation dans Farming Simulator 25. De son côté, Blades of Fire, le nouveau titre du studio MercurySteam, propose une aventure d’action où la création et l’amélioration d’armes jouent un rôle central dans la progression.

Les abonnés Premium recevront également le classique PS2 Gitaroo Man, un jeu de rythme culte lancé à l’origine sur PlayStation 2. Enfin, le MMORPG Black Desert rejoint lui aussi le catalogue avec son vaste monde ouvert, ses nombreuses activités et son système de combat dynamique.

En résumé, voici l’ensemble du catalogue PS Plus de juin 2026 :

Final Fantasy XVI

Sonic X Shadow Generations

Kingdom Come: Deliverance

Life is Strange: Double Exposure

Farming Simulator 25

Blades of Fire

Black Desert

Gitaroo Man (Premium uniquement)

À vos manettes !