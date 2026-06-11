Square Enix ressuscite l’esprit des RPG classiques avec Final Fantasy Resonance, et on a déjà la date de sortie

Le Nintendo Direct du 9 juin 2026 a réservé une surprise de taille aux amateurs de JRPG. Lors de la conférence, Square Enix a dévoilé Final Fantasy Resonance, un tout nouvel épisode qui retrouvera l’essence des Final Fantasy classiques pour les machines contemporaines. Le nouveau JRPG débarquera donc cette année, avec une direction artistique HD-2D et un retour au classique combat au tour par tour.

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Final Fantasy Resonance, le premier Final Fantasy conçu en HD-2D

Déjà popularisé par des titres comme Octopath Traveler, le style HD-2D fait désormais son entrée dans la franchise Final Fantasy avec Resonance. Annoncé lors du Nintendo Direct d’hier, le prochain titre de Square Enix combine ainsi sprites en pixel art, effets de lumière avancés et environnements tridimensionnels afin de recréer le charme visuel des RPG des années 1990.

Le résultat présenté dans la bande-annonce dévoile des paysages détaillés, des villes animées et des combats particulièrement spectaculaires, tout en conservant une esthétique rétro assumée.

Regardez :

Si le jeu s’appuie sur le premier arc narratif de Final Fantasy Brave Exvius, Square Enix a déclaré qu’il ne s’agit pas d’une simple adaptation du jeu mobile. Le studio nippon a retravaillé complètement l’histoire afin d’offrir une aventure autonome destinée aux joueurs consoles et PC. Les héros emblématiques Rain, Lasswell et Fina seront néanmoins au cœur du récit, avec l’apparition de personnages issus de plusieurs épisodes de la saga. La présentation a notamment confirmé la présence de Cloud Strife et Terra Branford parmi les personnages jouables ou invoquables.

L’autre élément qui a retenu l’attention concerne le système de combat. Final Fantasy Resonance adoptera un gameplay entièrement basé sur le tour par tour, une mécanique devenue plus rare dans les productions principales de la licence. Les joueurs retrouveront plusieurs symboles incontournables de la série : les cristaux, les invocations, les Chocobos, les dirigeables ainsi que des héros iconiques pouvant être invoqués au combat.

Une sortie mondiale en octobre 2026

Square Enix a fixé la sortie de Final Fantasy Resonance au 22 octobre 2026. Le jeu sera disponible sur Nintendo Switch 2, Nintendo Switch, PlayStation 5, Xbox Series X|S et PC via Steam. Des éditions Standard, Digital Deluxe et Collector accompagneront le lancement. Cette dernière inclura notamment un artbook, la bande originale du jeu ainsi que plusieurs objets de collection.