Conow séduit l’Europe avec ses solutions énergétiques innovantes

L’avenir de l’énergie résidentielle évolue rapidement. Lors du salon Solar Solutions Amsterdam 2026, Conow a confirmé son ambition de devenir un acteur incontournable en Europe. Avec des solutions innovantes de gestion énergétique, la marque compte bien répondre aux besoins des foyers modernes.

Conow présente ses nouveautés énergétiques à Solar Solutions 2026

À Amsterdam, Conow a dévoilé une gamme complète de produits destinés aux particuliers. Parmi les nouveautés, on trouve le Lyra 2500 AC, un système de stockage de balcon intelligent. Il offre une puissance continue de 1 500 W et une autonomie évolutive. D’autres solutions, comme l’Atlas 6000 AC ou le CBE2000 Pro, visent à simplifier l’intégration de l’énergie solaire à la maison. Ces dispositifs garantissent une alimentation fiable et une installation facile.

L’IA au service de la gestion énergétique résidentielle

Conow mise sur l’intelligence artificielle pour optimiser la consommation d’énergie. Sa plateforme CONOW AI HEMS adapte automatiquement l’utilisation des appareils. Elle ajuste les tarifs en temps réel et contrôle les équipements domestiques comme les thermostats et bornes de recharge. Les utilisateurs bénéficient ainsi d’une meilleure maîtrise de leurs dépenses, tout en favorisant l’énergie verte.

Partenariats stratégiques pour conquérir le marché européen

Pour renforcer sa présence, Conow a signé trois accords majeurs avec des acteurs européens. Ces collaborations avec Flexisolar GmbH, Lanergy GmbH et GroenWoon B.V. favorisent une distribution locale et un accompagnement sur mesure. Ce réseau de partenaires garantit aussi un soutien technique solide pour les clients finaux.

En résumé, Conow s’affirme comme une référence dans les solutions énergétiques connectées. Grâce à ses innovations et alliances, la marque construit aujourd’hui l’infrastructure énergétique de demain pour l’Europe. Restez attentif : l’avenir de l’énergie intelligente s’écrit désormais avec Conow.

Lisez notre dernier article tech : Beelink OpenClaw séduit avec des PC IA puissants et simples