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Sécurité accrue : l’airbag scooter urbain arrive avec le Tricity 300

il y a 1 heureDernière mise à jour: 20 mars 2026
Temps de lecture 1 minute
Un airbag inédit équipe le scooter urbain Tricity 300 pour plus de sécurité.

Sécurité sur deux roues : l’airbag scooter urbain change la donne. Grâce à l’innovation, les conducteurs de scooters bénéficient désormais d’une protection renforcée. Autoliv et Yamaha Motor dévoilent un système airbag spécialement conçu pour le modèle Tricity 300, élargissant ainsi l’accès à des systèmes de sécurité avancés.

Un airbag scooter urbain : une avancée pour la sécurité des motards

La sécurité des motards a toujours été un enjeu majeur en ville. Les accidents sont souvent imprévisibles et les risques élevés. Grâce à cette innovation, le scooter urbain Tricity 300 sera doté d’un airbag frontal efficace. Ce système permet de protéger le conducteur lors d’une collision. Il réduit les blessures en absorbant l’énergie du choc. Cette avancée vise à répondre aux besoins des usagers de la route en offrant une meilleure protection.

Collaboration entre Autoliv et Yamaha pour une mobilité plus sûre

Le partenariat entre Autoliv et Yamaha Motor marque une étape importante dans la sécurité routière. Ensemble, ils présentent une solution jusqu’ici réservée aux motos haut de gamme. Cette collaboration s’inscrit dans la stratégie d’Autoliv de diversifier ses solutions au-delà de l’automobile. Pour Yamaha, il s’agit de proposer aux clients urbains une technologie de pointe, adaptée à la réalité quotidienne. L’objectif commun reste clair : rendre la mobilité plus sûre pour tous.

Fonctionnement et intégration de l’airbag sur le Tricity 300

L’airbag scooter urbain est intégré discrètement dans le carénage du Tricity 300. Ce système se déclenche lors d’une collision frontale. Il protège le pilote tout en maintenant l’équilibre du scooter. Autre avantage, l’espace de rangement n’est pas affecté. Le module a subi des tests rigoureux avec des simulations et des chocs réels. Ainsi, il garantit une fiabilité et une performance élevée.

En conclusion, le Tricity 300 équipé de l’airbag Autoliv constitue une percée en termes de sécurité pour les scooters urbains. Ce modèle sera disponible dès le premier semestre 2026. Grâce à cette innovation, la mobilité urbaine devient plus sûre, accessible, et tournée vers l’avenir. Pour tout conducteur de scooter, cette avancée représente un gage de confiance et de sérénité supplémentaire sur la route.

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il y a 1 heureDernière mise à jour: 20 mars 2026
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La rédac

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