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TCL moniteurs 2026 : une percée impressionnante en Europe

il y a 14 heuresDernière mise à jour: 11 juin 2026
2 minutes de lecture
TCL dévoile en Europe sa nouvelle gamme 2026 de moniteurs innovants et performants.

TCL frappe fort sur le marché européen en lançant sa nouvelle gamme de moniteurs pour 2026. Ce lancement, dévoilé lors de l’événement TCL NXTHOME à Paris, marque une avancée majeure dans les technologies d’affichage. La marque cible à la fois les gamers, les professionnels et tous ceux qui recherchent performance et design. Découvrez ce que réserve la nouvelle génération de moniteurs TCL 2026.

Une nouvelle génération de moniteurs TCL arrive en Europe

TCL présente une gamme inédite de moniteurs, soulignant sa maîtrise de la technologie OLED+ et QD-Mini LED. La marque, reconnue pour ses téléviseurs et son expertise en panneaux d’affichage, étend ainsi son offre. Grâce à plus de 40 ans d’expérience, TCL veut rendre l’innovation accessible à tous, sans compromis sur la qualité.

Les nouveaux moniteurs mettent en avant design raffiné, fréquences de rafraîchissement élevées et expérience immersive. TCL souhaite ainsi répondre à l’évolution des besoins au travail comme à la maison.

Les atouts des moniteurs TCL 32X3A OLED+ et 27C2A QD-Mini LED

Le modèle phare, TCL 32X3A OLED+, incarne la polyvalence. Sa technologie OLED+ offre des noirs profonds, un contraste précis et une clarté exceptionnelle. Ce moniteur primé arbore un design ultra-fin et presque sans bordures, idéal pour l’immersion.

Avec un taux de rafraîchissement pouvant atteindre 480 Hz et un temps de réponse de 0,03 ms, il vise la performance, notamment pour les jeux compétitifs.

Le TCL 27C2A QD-Mini LED combine un contraste élevé grâce à ses 1 196 zones de gradation et une grande luminosité (jusqu’à 1 200 nits). Il propose un affichage fluide avec 320 Hz ainsi qu’une adaptation parfaite entre rapidité et définition. Les fonctions avancées améliorent la clarté, que ce soit pour le jeu ou la bureautique.

Moniteurs haute vitesse et immersion XXL : TCL innove

Pour les amateurs de jeux rapides, le TCL 27P2A Pro Mini LED mise sur la vitesse grâce à 320 Hz et une latence réduite à 1 ms. Sa technologie Mini LED assure réactivité et clarté dans toutes les situations, sans perte de qualité.

Enfin, le TCL 57R94 Dual 4K s’adresse à ceux qui veulent une immersion totale. Son écran ultra-large avec double définition 4K et rétroéclairage QD-Mini LED offre une expérience saisissante, aussi bien pour le multitâche que le gaming.

Avec la gamme moniteurs TCL 2026, la marque confirme son ambition dans l’innovation et la qualité sur le marché européen. Les nouveaux produits combinent performance, élégance et accessibilité. Que vous soyez gamer, créatif ou professionnel, TCL propose désormais une solution adaptée à chaque usage, ouvrant la voie à une nouvelle ère d’affichage.

Lisez notre dernier article tech : Audace coréenne à Vivatech 2026: des innovations percutantes redéfinissent l’efficacité B2B !

il y a 14 heuresDernière mise à jour: 11 juin 2026
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La rédac

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