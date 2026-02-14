Skywave X100 Dual : une expérience sonore exceptionnelle à domicile

Le Skywave X100 Dual, le nouveau système de cinéma à domicile d’Ultimea, promet de transformer l’expérience audiovisuelle. Ce lancement très attendu, prévu en mars 2026 sur Kickstarter, s’adresse aux passionnés de technologie cherchant une immersion totale chez eux. Découvrons ensemble les points forts et nouveautés de cette barre de son révolutionnaire.

Une expérience sonore immersive avec le Skywave X100 Dual

Le Skywave X100 Dual propose un système à 9.2.6 canaux avec Dolby Atmos et DTS:X. Cela crée un son à 360° pour une immersion complète. Chaque film, chaque chanson devient un nouveau voyage auditif, avec une profondeur et une clarté sans précédent.

Deux caissons de basse de 10″ délivrent des basses puissantes jusqu’à 18 Hz.

de 10″ délivrent des basses puissantes jusqu’à 18 Hz. Des haut-parleurs surround quadriphoniques ajoutent une vraie sensation de hauteur.

La certification THX garantit la qualité audio pour chaque scène.

De plus, chaque canal peut être ajusté en volume séparément. Ainsi, l’utilisateur adapte le son à sa pièce ou à ses préférences.

Les innovations technologiques du nouveau système Ultimea

Le Skywave X100 Dual se distingue par une installation entièrement sans fil. La connexion reste stable, même avec une latence ultra-faible, inférieure à 20 ms. Idéal pour la vidéo et le jeu.

Grâce au DSP NeuraCore et à l’amplification GaN, le son reste précis et puissant. L’appareil gère aussi le passthrough 8K à 60 Hz et 4K à 120 Hz. Les jeux vidéo et films ultra-haute définition profitent ainsi d’une image fluide et sans compromis.

Le lancement officiel du Skywave X100 Dual aura lieu le 12 mars 2026 sur Kickstarter. Deux versions seront proposées : la version 9.2.6 Dual avec deux caissons, et la version 9.1.6 avec un caisson en option.

Pour remercier ses premiers soutiens, Ultimea propose une précommande à 9,90 dollars. Les premiers donateurs bénéficieront en outre d’une réduction de 100 dollars. Ce geste rend l’innovation accessible dès le lancement.

Ultimea, déjà reconnue dans plus de 100 pays, franchit une nouvelle étape avec le Skywave X100 Dual. Ce système repousse les limites du cinéma à domicile tout en restant facile à installer et à utiliser. Pour ceux qui souhaitent une expérience sonore inédite, c’est une opportunité à ne pas manquer. Restez à l’affût pour la précommande et vivez le cinéma comme jamais auparavant chez vous.

