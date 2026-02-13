Enfinity Global franchit une étape majeure pour l’énergie verte

Enfinity Global vient de franchir une étape clé dans son développement. L’entreprise, spécialisée dans les énergies renouvelables, étend sa facilité obligataire à 183 millions de dollars. Grâce à ce nouvel accord avec Eiffel Investment Group, Enfinity Global peut accélérer sa croissance sur ses marchés stratégiques, notamment aux États-Unis et en Europe. Découvrez comment ce partenariat dynamise la transition énergétique.

Enfinity Global étend sa facilité obligataire avec Eiffel

Après un premier financement de 118 millions de dollars obtenu en Europe, Enfinity Global annonce l’extension de cette facilité aux États-Unis. Ce nouveau montant atteint ainsi 183 millions de dollars, soit environ 155 millions d’euros. Cette opération renforce la collaboration entre Enfinity Global et Eiffel Investment Group. Par ailleurs, les deux partenaires démontrent leur capacité à structurer des solutions de financement compétitives et adaptées à l’échelle mondiale.

Un financement pour accélérer le développement solaire aux États-Unis

Grâce à ce financement supplémentaire, Enfinity Global accélère l’installation de systèmes photovoltaïques et de solutions de stockage d’énergie par batterie (BESS). Aujourd’hui, la société exploite déjà 400 MW et construit 450 MW supplémentaires. Son portefeuille américain affiche un pipeline ambitieux de 22 GW à divers stades de développement.

Le soutien d’acteurs institutionnels comme Eiffel permet à Enfinity de répondre à la demande croissante d’électricité aux États-Unis. Ainsi, cette expansion accompagne la montée en puissance de secteurs stratégiques comme l’industrie et les data centers, notamment, grands consommateurs d’énergie verte.

Des partenariats stratégiques au service de l’énergie renouvelable

Pour Enfinity Global, les partenariats financiers sont essentiels. Le dialogue avec Eiffel Investment Group s’est renforcé au fil des opérations. Ensemble, ils développent des structures financières innovantes afin de financer les infrastructures vertes. Ce modèle de collaboration permet de créer rapidement de nouvelles capacités électriques et de générer des emplois qualifiés dans les communautés locales.

Depuis 2019, Enfinity a levé plus de 5,5 milliards de dollars. Cette réussite repose sur la répétition des partenariats avec de grands investisseurs et la confiance accordée à l’expertise du groupe.

En résumé, Enfinity Global confirme sa place de leader dans la transition énergétique grâce à des financements innovants et à des alliances stratégiques solides. L’expansion de la facilité obligataire marquera un tournant pour le développement solaire et le stockage d’énergie, tant aux États-Unis qu’en Europe. En effet, ce dynamisme ouvre la voie vers une énergie fiable, renouvelable et accessible à tous.

